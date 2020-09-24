Бывший зампред ЦБ прогнозирует закрытие ста российских банков

Бывший заместитель председателя ЦБ РФ Михаил Сухов предположил, что в ближайшие 3 года с рынка уйдут примерно 100 российских банков. При этом, по его мнению, около трети из них закроются добровольно. Ещё десяток-другой кредитных организаций страны присоединятся к другим, более крупным.

Остальные вынуждены прекратить свою работу из-за отзыва лицензии Центробанка со всеми вытекающими последствиями: выплатами АСВ, потерями клиентов и другими «прелестями», пишет газета «Известия».

Но, как пояснил Сухов, речь идёт в основном о маленьких банках, которые не создадут никаких проблем для доверия к российскому банковскому сектору в целом.