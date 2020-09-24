Эксперт рассказал, как автомобилисты смогут сэкономить в три раза на топливе

Перейдя с бензина на газомоторное топливо, российские автолюбители будут оставлять на заправке в три раза меньше средств, а сам переход на газ окупится менее чем за год даже при условии нечастых поездок, подсчитал по запросу агентства РИА «Новости» аналитик VYGON Consulting Иван Тимонин. Он отметил, что столь значительная экономия может заинтересовать не только автовладельцев, но и предприятия.

«В расчете на 1 километр затраты на топливо для бензиновой Lada Vesta составят 3 рубля, для версии на компримированном природном газе – 1 рубль», - рассказал эксперт. Он добавил, что экономия будет и в случае перехода с дизеля на газ, к примеру, дизельный «Камаза» тратит на топливо 18,6 рубля за километр, при переоборудовании – уже 7,9 рубля за километр». Экономия получается за счет низкой стоимостью газа - около 16,5 рубля за кубометр, уточнил аналитик.

Самой затратной часть при переходе на газ является переоборудование транспортного средства, к примеру, оснащение легкового автомобиля будет стоить от 85 тысяч рублей. Для грузовых машин в среднем придется заплатить порядка полумиллиона рублей. При этом можно воспользоваться государственной субсидией, которая для легковой автомашины массой до 1800 кг составит 54 тысячи рублей, для магистрального тягача – уже до 294 тысяч. Эксперт уточняет, что это порядка 60% общих затрат, а значит «переход на газ даже при небольших пробегах окупится менее чем за год».