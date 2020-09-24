Фото инцидента 2018 года послужило основой для распространения фейка

Некоторые российские СМИ подхватили вброс турецких изданий о крушении вертолета на территории Ливии. При этом были использованы материалы двухлетней давности.

Турецкие информагентства распространили фейковую новость, что вертолет с бойцами ЧВК «Вагнера» якобы разбился в центре Ливии. Первоисточником вброса стал представитель ПНС генерал Абдулхади Дарах, разместив сообщение на своей странице в Facebook. В качестве «подтверждения» СМИ использовали фотографию, опубликованную в 2018 году в газете Yeni Şafak.

предоставлено пресс-службой

В материале двухлетней давности сообщалось о падении грузового самолета. Тогда на юго-западе Ливии погибли три человека. По официальным заявлениям, самолет разбился спустя несколько минут в районе нефтяного месторождения Шарара, расположенного в 750 километрах от Триполи.

Турецкие информагентства не спешат удалять фейковую новость, опубликованную с фотографией 2018 года. Наоборот, журналисты добавили в материал бездоказательные факты. В частности, участие в происшествии бойцов ЧВК «Вагнера».