Горбачев поддержал белорусскую оппозицию

Последний руководитель Советского Союза Михаил Горбачев высказался в поддержку протестующих в Белоруссии. «Моя уважаемая республика и белорусы, которых я люблю. Я знаю о них много, даже с тех времён, когда они приезжали заработать на хлеб в Ставропольский край… Молодцы белорусы. Теперь уже они характер имеют. Это очень хорошо. Я слежу внимательно. Сегодня описывают то, что происходило накануне, – это ж чёрт-те что. Я думаю, что это так просто не пройдёт: что в эти дни происходило, и как с формированием выборов…. Открывается колоссальное дело. Но это ещё надо потрудиться много. Это все для молодёжи нынешней», – сказал Горбачев в интервью изданию «Подъем».

Протесты в Белоруссии продолжаются со дня проведения президентских выборов – 9 августа этого года. Согласно официальным данным ЦИК республики, Александр Лукашенко получил на выборах более 80% голосов избирателей. Оппозиция отказывается признавать объявленные результаты голосования и требует отмены их итогов.