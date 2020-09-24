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Курс доллара: рубль обвалился до шестимесячного минимума

Москва, 24.09.2020
  • Курс доллара: рубль обвалился до шестимесячного минимума

Сергей Коньков/ТАСС

Днём в четверг рубль продолжил тренд этой недели на ослабление к основным резервным мировым валютам, обвалившись до шестимесячного минимума к доллару. Кроме того, рубль упал до минимальных отметок более чем за четыре года к евро. Причиной падения нацвалюты стал активный выход глобальных инвесторов из риска на фоне внешнего давления и непростой геополитической обстановке в мире.

Сегодня на торгах Московской биржи курс доллара составлял 77,35, потеряв 0,4%. При этом в моменте он торговался по 77,38, чего не случалось с 22 апреля. Просел рубль и к единой валюте Евросоюза (-0,3%), преодолев отметку в 90,00. Так что вполне возможно, что пара евро-рубль в четверг может пробить минимум начала 2016 года в 90,40.

Эксперты отмечают, курс рубля заметно ослабляется даже несмотря на налоговый период. Виной всему массовое бегство глобальных игроков из рисковых активов. Об этом, в частности, заявили аналитики Росбанка, по мнению которых этот факт продолжит раскручивать маховик распродаж в валютах развивающихся стран.

При этом в Росбанке полагают, что так как ситуация в Белоруссии переходит в стадию консервации, а Запад немного смягчил свои санкционные угрозы из-за «отравления Навального», можно ожидать скорое восстановление рубля в диапазоне 75,00-76,00.  

Между тем, Дмитрий Полевой из Локо-Инвест, напротив считает, что санкционный фактор продолжает давить на рубль, который, ко всему прочему, сейчас движется в русле других EM-валют.

«На все валюты развивающихся страны оказывает влияние растущий доллар и общий risk off. В этой связи позиции рубля остаются шаткими», – подчеркнул он.

Дмитрий Долгин из ING напомнил, на завтра в РФ приходится пик налогового периода за сентябрь. Однако он уверен, что на фоне негативных для нашей страны внешних факторов и расширения бюджетного дефицита, это никак не поддержит рубль.

Другие аналитики отмечают, что рисковые активы находится пока не в фаворе у инвесторов из-за ухудшения ситуации с коронавирусом и в ожидании второй волны пандемии. Всё это в целом пока негативно сказывается на курсе рубля, который на сегодняшней торговой сессии продолжает ослабляться.

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