Курс доллара: мощный фактор ударил по рублю

В среду рубль продолжил падение к основным резервным мировым валютам, реагируя на усиление антироссийских геополитических рисков и негативной динамики большинства валют ЕМ. Так, по данным на 22:26 мск курс доллара составил 77,048 руб., потеряв сразу 1,31%. Сильно подорожал и евро. Единая валюта ЕС торговалась в это время на Московской бирже по 89,815 руб. (-0,88%).

Таким образом, пара доллар-рубль пробила вчера сопротивление в районе 77,00, выйдя на максимумы с конца апреля. Ничего хорошо не наблюдалось в среду и в паре евро-рубль, которая уверенно приближается к показателям выше 90,00.

На фоне целого комплекса негативных факторов рублю вчера никак не помогла ситуация на рынке «чёрного золота», где нефть сорта Brent к вечеру подорожала на 0.5%. Однако это не то, что может сейчас помочь курсу рубля. Ключевым же драйвером ослабления нашей валюты вчера стало общее ухудшение настроя инвесторов, у которых пропал аппетит к риску.

При этом, как напомнили эксперты profinance.ru, власти РФ пока не намерены вводить жёсткий карантин из коронавируса, даже несмотря на продолжающийся рост числа заболевших в стране. Однако глобальных игроков больше тревожит геополитическая обстановка в мире, которая в последнее время не способствует поддержанию надежд на то, что глобальная экономика начнёт восстанавливаться, постепенно улучшая ситуацию на рынке нефти.

Кроме того, позиция ЦБ РФ предполагает снижение привлекательности вложений в российские ОФЗ для нерезидентов. В пользу отказа от российских активов, в том числе и от рубля, говорят и приближающиеся президентские выборы в США, а также тема санкций со стороны Евросоюза в ответ на предполагаемое отравление оппозиционного политика Алексея Навального. На этом фоне стремление Вашингтона остановить «Северный поток – 2» продолжит только усиливаться.

Помимо этого, эксперты profinance.ru отмечают, что в условиях обострения политической борьбы весьма вероятными выглядят новые обвинения нашей страны во вмешательстве в выборы в США, которые могут быть использованы как предлог для введения новых антироссийских ограничительных мер.

«Правда, у быков остаются ещё надежды на то, что курсу рубля поможет налоговый период. Но в сложившихся условиях потенциал восстановления в ближайшие несколько недель выглядит крайне ограниченным», – резюмировали они.

В свою очередь, Богдан Зварич из «Промсвязьбанка» считает, что вчера помимо прочего давление на рубль оказала динамика валют развивающихся стран. При этом он подчеркнул, что курсу нацвалюты в среду не помогли умеренно растущие цены на «чёрное золото».

«Против рубля выступила крайне неприятная динамика валют развивающихся стран, которые накануне «худели» к доллару сразу на 2%. Кроме того, инвесторы стали бежать от риска на обострении ситуации в Белоруссии и новых антироссийских санкциях со стороны США. На этом фоне пара доллар-рубль на вчерашней сессии преодолела свои максимумы, спровоцировав дополнительные покупки в американской валюте. Если же говорить о прогнозах, то учитывая ситуацию на рынке энергоносителей, мы на сегодняшних торгах не видим поводов для выхода «американца» из нижней половины коридора 75,00-80,00 руб.», – предположил Зварич.

Михаил Шульгин из «Открытие брокер» также отметил, что в среду рубль слабел к доллару и евро вместе с другими мировыми валютами. По его мнению, происходит это на ожидании выборов президента США.

При этом он напомнил, что до американских выборов осталось всего семь недель. Поэтому сейчас, как подчеркнул эксперт, против доллара – самого привлекательного в настоящее время инструмента хеджирования – теряют в цене и золото, и все мировые валюты, в том числе в сегменте EМ. Рубль здесь, что вполне естественно, не стал исключением.

«Пара доллар-рубль начала эту рабочую неделю с того, что ушла к 76,00, что тогда показалось многим сильным ударом по курсу российской валюты. Вчера же отметка в 76,00 руб. уже выглядела, как полноценная поддержка. И это всё несмотря на аукционы Минфина РФ и налоговый период, которые всегда оказывали локальную поддержку рублю», – отметил он.

В текущей ситуации, как подчеркнул Шульгин, когда мировые цены на «чёрное золото» не предлагают нацвалюте какой-нибудь заметной поддержки, и при этом пара доллар-рубль в рамках бычьего тренда взлетела выше предыдущего пика, акценты смещены уже в сторону тестирования диапазона 77,00-77,20.

«В ближайшие дни именно данный уровень будет сильным техническим сопротивлением для роста в этой валютной паре», – резюмировал Шульгин.