Лукашенко ответил Западу на обвинения в «тайной» инаугурации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил критикам в Европе и за океаном, которые обвинили его в тайном проведении инаугурации. По его словам на торжество было приглашено в общей сложности около 2 тысяч человек, включая военных, так, что сохранить церемонию в тайне было практически не возможно, передает Sputnik Беларусь.

Белорусский лидер отметил, что все происходящее в стране внутреннее дело республики, и она не должна заранее предупреждать о церемонии западные государства. Лукашенко особое внимание обратил на реакцию соседей, которых, по его словам, не выбирают.

«Соседние государства, особенно Польша, вы знаете, какую позицию заняли - какая-то не то обида, не то претензии, что мы не сообщили полякам, литовцам, украинцам, чехам или еще кому-то, что будем проводить это мероприятие», - прокомментировал Лукашенко.

Он подчеркнул, что Минск не обязан был никого ставить в известность о запланированном мероприятии. При этом Запад назвал церемонию «не то тайной, не то таинством», но в тайне это сохранить было невозможно, резюмировал президент.

Напомним, 23 сентября глава ЦИК вручил Лукашенко удостоверение главы республики, торжественная церемония инаугурации прошла во Дворце независимости. Выборы состоялись 9 августа, в ходе которых Лукашенко набрал 80,1% голосов.