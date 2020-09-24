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Mail.ru привлечёт 600 млн долл. на развитие компании

Москва, 24.09.2020
  • Mail.ru привлечёт 600 млн долл. на развитие компании

Сергей Фадеичев/ТАСС

В Mail.ru Group объявили о планах разместить акции на 200 млн долл. по 28 долл. за одну депозитарную расписку (GDR). Одновременно с этим компания разместит конвертируемые бонды с погашением в 2025 году на сумму 400 млн долл. Таким образом, всего будет размещено конвертируемых бондов и GDR на 600 млн долл., что соответствует 10% от рыночной капитализации компании.

Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на официальную информацию Mail.ru Group, участие в размещении GDR примут некоторые стратегически важные акционеры холдинга, в том числе такие, как Tencent и Naspers.

Полные расчёты по итогам размещения GDR будут сделаны уже к концу сентября. При этом облигации Mail.ru Group начнёт выпускать ориентировочно 1 октября. Срок их погашения – 1 октября 2025 года. Между тем, держатели бондов получат возможность конвертировать их в GDR с 1 октября следующего года.

В свою очередь, Mail.ru Group может выкупить облигации с конца октября 2023 года. Но при условии, что стоимость GDR при конвертации бондов будет выше 130% от стоимости облигаций за конкретный период.

Уже известно, что все средства, которые будут выручены от размещения акций, Mail.ru Group планирует направить на поддержку и развитие своего бизнеса, а также на финансирование новых возможных сделок. Кроме того, деньги будут инвестированы в совместные предприятия с «AliExpress Россия», Alibaba «Мегафоном», РФПИ, а также с «O2O Холдинг» и Сбербанком.

При этом в рамках размещения акций компания взяла на себя обязательство lock-up (период, в течение которого инвесторы не могут продать свои акции по договоренности с андеррайтером) сроком в 3 месяца.

Напомним, ранее основатель «Тинькофф» Олег Тинькова заявил, что на месте главы Сбербанка Германа Грефа приобрёл бы Mail.ru Group весной, когда это компания «стоила мало». В свою очередь представитель Mail Сергей Лучин уже отреагировал на слова бизнесмена, подчеркнув, что компания не продается.

«Напротив, мы собираемся вкладываться в новые проекты», – резюмировал он.

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