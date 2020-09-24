Battery Day разочаровал поклонников Илона Маска

Отчасти владелец Tesla Илон Маск сам виноват в относительном провале, чересчур разрекламировав день показа новых технологий и продуктов своей компании. Между тем, вместо мощной батареи, на которой можно будет проехать, по его словам, «миллион миль», инвесторов накормили лишь обещаниями.

Маску пришлось заплатить большую цену за «обман». В первую очередь недовольство инвесторов Battery Day отразилось на акциях автопроизводителя, стоимость которых снижалась во вторник и среду. В целом акции подешевели за два дня на 10,3% и опустились до 368,75 доллара за акцию. Если же сравнивать с рекордно высокой ценой – 498,32 доллара, зафиксированной 31 августа, то снижение будет еще больше – порядка 35%. С другой стороны, по сравнению с началом года акции главной компании Маска стоят сейчас на 357% дороже, и большинство аналитиков по-прежнему советуют своим клиентам их покупать.

Рыночная стоимость компании Илона Маска снизилась более чем на 50 млрд долларов и сейчас составляет 354 млрд долларов.

Обвалу акций Tesla способствовал еще и произошедший в среду крупный сбой в работе сети, не позволивший инвесторам пользоваться приложением Tesla и, похоже, ускоривший и усиливший обвал цен.

«Относительно последних турбулентных событий с акциями Tesla обращает на себя внимание то, что они по-прежнему выше среднего уровня за 50 дней,- написал в своей аналитической записке для инвесторов Ари Вальд, технический аналитик компании Oppenheimer & Co. Inc.- Это значит, по нашему мнению, что они никак не отразились на общей тенденции к росту».

Вальд отмечает, что средняя за 50 дней цена акций Tesla, которая сейчас составляет 362,56 доллара, поддерживает их с 9 апреля, последнего дня, когда она была ниже.

Все, что получили инвесторы, аналитики и обычные обыватели от разочаровывающего Battery Day, это долгосрочные прогнозы и обещания как по батарее, так и по производственным планам компании. Илон Маск, например, рассказал о планах по выпуску дешевой батареи, а также о стратегии по массовому производству собственных батарей, которые позволят увеличить пробег на 54% и снизить ее цену на 54%, а инвестиции – на 69%.

Маск еще раз подтвердил планы создать электромобиль, который будет стоить 25 тыс. долларов, и к 2023 году ежегодно выпускать 20 миллионов автомобилей.

С другой стороны, инвесторов, поднявших почти месяц назад цену акций Tesla до рекордных высот, ввели в заблуждение и очень встревожили твиты Маска, написанные перед Battery Day. Они вместе с мощной рекламной кампанией создали у многих впечатление, что Tesla собирается показать в Battery Day как минимум две свои новые батареи Roadrunner.

«В Battery Day будет показано много очень интересного»,- написал Маск, к примеру, 11 сентября, а 17-го он окончательно всех заинтриговал, написав: «Это будет полный улет!»

Легко представить всеобщее разочарование, когда в понедельник на аккаунте Илона Маска появился твит, из которого следовало, что новой батареи в ближайшем будущем не будет и что он имел в виду долгосрочные планы до 2022 года.

Твиты Маска, заставившие всех спуститься на землю, привели к снижению цен акций Tesla во вторник, а разочарование от самого Battery Day – в среду.