МГУ, РАН и Роснефть защищают белых медведей

Институт проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН, Центр морских исследований МГУ имени Ломоносова и «Арктический Научный Центр» нефтяной компании Роснефть» провели совместную экспедицию в Арктику по изучению животного мира региона. На совместной пресс-конференцииучастники экспедиции рассказали о комплексных исследованиях моржей и белых медведей на островах архипелага Земля Франца-Иосифа. Проведены исследования популяции моржей на острове Джексона и архипелага Земля Франца Иосифа. Целью исследований является сохранение популяции этих видов животных.

Кроме того, был представлен атлас «Российская Арктика. Пространство, время, ресурсы», выпущенный «Роснефтью» совместно с негосударственным институтом развития «Иннопрактика». Атлас представляет из себя собрание научных данных по физической географии, экологии, истории исследований и экономическому потенциалу Арктической зоны России.