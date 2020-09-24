Наружное освещение станет важной частью работы «Россетей»

Группа «Россети» будет продолжать программу по модернизации уличного освещения в регионах России. Новым регионом, где компания начала модернизацию наружного освещения, стал город Арзамас в Нижегородской области. До 1 декабря здесь установят 6 тыс. светодиодных фонарей с удаленным управлением.

«Благодаря примененным решениям, потребитель без дополнительной нагрузки на бюджет получит качественный свет у себя на улице, во дворе и на дорогах. Это в первую очередь отразится на уровне безопасности: снизится уровень криминогенности и количество ДТП на дорогах», – прокомментировал генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский.

Как отметили в компании, новое оборудование и удаленная система управления снизят затраты на освещение более чем на 60%. Энергетики смогут на расстоянии контролировать работу отдельных светоточек и регулировать интенсивность светового потока. Это обеспечит экономию эксплуатационных расходов. В ближайших планах компании - довести число регионов присутствия в сегменте наружного освещения до 26.

«Использование новых подходов в развитии городского пространства и создание комфортных условий для жизни должно стать важной частью работы группы «Россети» на перспективу», - добавил Ливинский.