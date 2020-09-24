Цены на нефть снижаются на опасениях второй волны COVID-19

Утром 24 сентября нефть продолжает показывать отрицательную динамику из-за опасений трейдеров дисбаланса спроса и предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов. По итогам утренних торгов сырье потеряло в среднем 1%.

По состоянию на 8.09 по московскому времени цена котировок с поставками в ноябре на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 0,96%, остановившись на отметке $41,36 за баррель, ноябрьские фьючерсы на WTI потеряли 1,2%, опустившись до $39,45 за баррель, передает «Прайм».

Пессимизм участников рынка поддерживают опасения за спрос на топливо в свете продолжающегося активного распространения COVID-19.

В США, крупнейшем мировом потребители нефти, спрос остается крайне низким из-за снижения количества передвижения граждан по стране. Американская администрация сообщает, что на прошлой неделе средний спрос на бензин за четыре дня составлял 8,5 миллионов баррелей в день, показатель на 9% меньше, чем годом ранее.

Инвесторы также с тревогой относятся к возобновлению экспорта нефти Ливией. Ранее сообщалось, что ливийская Национальная нефтяная корпорация (NOC) намерена со следующей недели увеличить добычу до 260 тысяч баррелей в сутки. По мнению аналитика Commonwealth Bank of Australia Вивека Дхара, «это не то в чем нуждается сегодня нефтяной рынок».