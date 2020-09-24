Опубликованы документы по лунной программе СССР

«Роскосмос» опубликовал документы к полувековому юбилею полета межпланетной станции «Луна-16» к спутнику Земли. Корабль доставил на нашу планету 101 грамм лунного реголита. Документы раскрывают детали советской программы по высадке на Луну. В материалах говорится, что советская лунная программа в 1970-х годах предусматривала высадку человека на обратной стороне Луны с возвращением проб грунта на Землю. Также предполагалась отправка новейшего лунохода, который должен был составить детальную карту лунной поверхности.

Доставка с невидимой стороны Луны была запланирована в 1977 году, годом позже планировалось запустить новый луноход, а в 1979-80-х годах провести фотографирование всей поверхности Луны с высоким разрешением. Документы должны были лечь в основу точной карты лунной поверхности.

Однако планы не осуществились, и в 1976 году на Луне побывала последняя советская станция «Луна-24». Первым на обратной стороне Луны оказался в 2019 году китайский аппарат «Чанъэ-4». До этого несколько картографических миссий к Луне запустили США.

Ранее сообщалось, что США объявили о подготовке в 2023 году полета пилотируемого человеком корабля к Луне с последующей высадкой астронавтов на поверхность спутника Земли.