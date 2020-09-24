Путин отметил, что ситуация с коронавирусом не улучшится сама по себе

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с распространение коронавирусной инфекции нового типа не улучшится сама по себе, передает ТАСС. Глава государства отметил, что необходимы общие усилия и меры, при этом он уверен, что благодаря предпринимаемым шагам в этом направлении, как на федеральном, так и на региональном уровнях, ситуация постепенно войдет в нужное русло.

«Но еще раз повторяю, сама по себе не будет улучшаться, нужно для этого предпринять необходимые шаги и меры осуществлять», заявил Путин в ходе встречи с избранными главами субъектов РФ.

Президент, обращаясь к избранным губернаторам, также попросил не вводить жестких форм, навязывание которых вызывает отторжение у граждан. Он предлагает вести общую борьбу с эпидемией в форме диалога.

«Диалог с людьми нужно вести, только я вас прошу - он не должен, этот диалог, приобретать таких жестких форм, навязывания и последующего неприятия со стороны граждан», - сказал президент.

Он также призвал губернаторов использовать при диалоге с гражданами «все лучшие качества».