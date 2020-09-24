Роспотребнадзор назвал полюсы и минусы вакцин от COVID-19

У каждой из вакцин от COVID-19, над которыми работают ученые во всем мире, есть свои достоинства и недостатки, рассказали агентсву РИА «Новости» в пресс-службе Роспотребнадзора. Специалисты уточнили, что работа над вакцинами идет на пяти разных технологических платформах, а сами препараты разделяются по типам на субъединичные, РНК и ДНК-вакцины, векторные, живые ослабленные и инактивированные, а также создаваемые на основе вирусоподобных частиц.

Наибольшей «технологической безопасностью» обладают субъединичные вакцины, поскольку при их производстве не используется живой вирус, а сам препарат содержит только вирусные белки. Однако подобные вакцины для формирования полноценного иммунитета потребуется вводить по нескольку раз.

Вакцины на основе вирусоподобных частиц наиболее затратный препарат, поскольку производится из вирусных белков, которые технологически сложно получать.

Самыми дешевыми в производстве является ДНК- и РНК-вакцины, однако, для этого типа препаратов сложным является технология доставки генетического материала внутрь клетки организма. В этой связи вакцины, созданные на основе нуклеиновых кислот, не применяется в клинической практике.

Ранее собщалось, что в России за минувшие сутки выявлено 6 595 новых инфицированных коронавирусной инфекцией нового типа в 84 регионах РФ. В общей сложности за весь период пандемии в РФ зарегистрировано 1 128 836 случаев COVID-19.