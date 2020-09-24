В России за сутки выявлено 6,5 тыс. новых случаев COVID-19

В России за минувшие сутки выявлено 6 595 новых инфицированных коронавирусной инфекцией нового типа в 84 регионах РФ, сообщает оперштаб.

В общей сложности за весь период пандемии в РФ зарегистрировано 1 128 836 случаев COVID-19. Скончались за последние 24 часа 149 человек, за все время пандемии число безвозвратных потерь достигло 19 948. Выписаны из российских больниц за последние сутки 6 130 пациентов, за все время успешно справились с заболеванием 929 829 человек.

В Москве, впервые с июня суточный прирост заболевших превысил 1000 человек. В столице выявлено 1050 инфицированных. На втором месте антирейтинга регионов с наибольшим распространение инфекции находится Санкт-Петербург (+215), на третьем - Московская область (+205). В пятерку вошли Ростовская область (+189) и Воронежская область (+162).