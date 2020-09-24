Синоптики удивили россиян прогнозом погоды на Новый год

Сентябрь почти завершился, октябрь пролетит ещё быстрее, а в ноябре мы уже начнём ждать Новый год. Магазины и торговые центры, улицы и скверы начнут красиво украшать мишурой и шариками. В декабре станут устанавливать ёлки…

Время летит быстро, не успеем оглянуться, и вот уже – бой курантов. Естественно, всем хочется, чтобы погода нас порадовала пушистым снегом, небольшим морозом, безветрием и подарила самую настоящую новогоднюю сказку.

Настораживает то, что уже несколько лет подряд мы встречаем зимние праздники не то что без мороза, а иногда даже и без снега, ну, кроме совсем северных районов нашей страны.

Поэтому к прогнозу погоды на конец декабря – начало января россияне относятся очень внимательно и с нетерпением ждут, что же нам пообещают синоптики. А они пока удивили, предположив, что очередной Новый год подарит множество климатических сюрпризов. И не все из них будут приятными.

Прогноз погоды на Новый год в Москве

То, что в Москве зимний сезон 2020-2021 начнётся рано знают уже абсолютно все. Уже в ноябре метеорологи обещают небольшие морозы. Декабрь и вовсе может стать одним из самых снежных за последние годы, да и на градусниках установится стабильный минус, чего не было уже много лет. Это ли не удивительно?

Значит можно будет в новогодние каникулы кататься на санках с горки, радоваться снегу, показать детям что такое снежная крепость и, главное, вспомнить это самим, поиграть в снежки, слепить снеговика, даже покататься в санях на тройке по приятному морозцу и вслух декламировать Пушкина.

Хотя это всё лирика, конечно, а на деле и правда новогодняя ночь удивит жителей и гостей столицы. Согласно предварительному прогнозу синоптиков, воздух с боем курантов остынет в Москве до минус 12-15, в Подмосковье – до минус 17. Выпадет небольшой снег, а ветра пока не обещают. Такая погода, по последним данным, простоит все зимние праздники.

Погода на Новый год в СПб

А что же город на Неве? Он ведь тоже последние годы если и удивляет новогодней погодой, то лишь в отрицательном смысле: дожди, ветер, мокрый снег, а то и вовсе никаких осадков.

Однако в этом сезоне будет немного иначе: в конце декабря, как прогнозируют метеорологи, будет свежо и морозно. Начало же декабря будет довольно мягким – столбики термометра покажут около минус 3-5. Но ближе к Новому году в СПб придёт арктический фронт, который накроет город с головой снежным покрывалом и резкое похолодание по-настоящему удивит жителей Северной столицы и всех, кто приедет встречать сюда праздники.

При этом по ночам градусники покажут до минус 20-25, а местами по области даже ниже. Днём прогнозируются также довольно морозные минус 15-19. Кроме того, синоптики обещают снег, местами метель. В общем настоящая зима с щиплющим морозцем, который просто вынуждает предаваться активным зимним забавам.

Погода на Новый год в Крыму

Ну, в Крыму удивляться особо нечему. Если на территории полуострова на Новый год и выпадет снег, а он синоптиками пока обещается, но только мокрый и с дождём. Приятного в этом мало, а куда деваться? Но есть и положительные моменты: в Крыму будет тепло. Так что тем, кому невыносимы морозы и холод зимы – приезжайте на каникулы на полуостров, точно не пожалеете.

Согласно предварительным данным метеорологов, градусники в конце декабря – начале января будут стойко показывать плюс 7-9. При этом небольшое количество осадков в виде мокрого снега в новогоднюю ночь всё-таки позволит слепить снеговика или даже целый ряд снежных скульптур. Попробуйте себя в этом деле вместе с детьми – очень увлекательное занятие, надо сказать.

Но снег сойдёт быстро и все остальные дни отдыха можно гулять, наслаждаться морем, солнцем, любоваться красотами Крыма и чувствовать, что весна уже совсем близко – по крайней мере на морских курортах полуострова. Да и ялтинские пальмы, слегка припорошенные снежком, где ещё такое можно увидеть?

Так что решайтесь и берите билеты в Крым на Новый Год – будет круто, и вы очень удивитесь таким зимним каникулам.

Прогноз погоды на Новый год в Краснодарском крае

Удивили синоптики прогнозом погоды на Новый год и жителей Краснодарского края. Пока, правда, не понятно, то ли плакать от такого прогноза, то ли смеяться.

Если начало декабря ещё на Кубани будет намекать на зиму, то ближе к концу месяца намёки закончатся, а вместо них зарядят дожди. Метеорологи предупреждают, что на Новый год курорты Краснодарского края просто зальёт ливнями, а на градусниках будут держать стабильные плюс 5-6.

При этом заморозков не будет даже по ночам. Хотя, это может и хорошо – после дождей по утрам гололедица не грозит. Правда, в Сочи в новогоднюю ночь обещают небольшое похолодание, до нуля – минус одного градуса. Но в дальнейшем на январские каникулы вернётся солнышко, будет тепло и безветренно – хорошая погода, как ни крути, хоть и без снега с морозами. Вот такая удивительная зима у нас на юге.

Впрочем, как в очередной раз предупреждают специалисты метеослужб, это всего лишь предварительный, долгосрочный прогноз. Поэтому реальная погода в южных и других регионах страны может отличаться от того, что сейчас нам обещают.

Поэтому будем внимательно следите за сводками синоптиков и верить, что в этот Новый год с боем курантов нас всех всё-таки ждёт та самая настоящая зимняя сказка.