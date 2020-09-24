Bloomberg сообщило о превосходстве России на мировом рынке пшеницы

По мнению аналитиков агентства Bloomberg, стремления России последних лет по расширению своего присутствия на мировом рынке пшеницы, а также к лидерству в этой сфере, дали свои плоды, - РФ за 20 лет Россия из страны — импортера пшеницы превратилась в экспортера, заняв долю в 20% мировых поставок.

Зерно из России закупают более ста стран, в том числе Египет, Филиппины, Саудовская Аравия, отмечают авторы материала. Недавно о желании закупать российское зерно заявил Алжир, что является «прорывом», уверены авторы материала.

«Наблюдается ошеломительный рост как объемов производства, так и объемов экспорта пшеницы из России», - комментирует агентству ситуацию директор британской компании CRM AgriCommodities Джеймс Боулсворт. Он отметил, что этот успех пришел не просто так, а благодаря тем усилиям, которые приложила страна для увеличения своей доли на мировом рынке, причем доля эта продолжает расти.

Напомним, о своем намерении закупать российское зерно заявило на прошлой неделе алжирское агентство по зерну. Алжир является третьим в мире импортером зерна, поэтому РФ поставляла в эту страну лишь небольшие количества пшеницы, поскольку у африканского государства существуют очень жесткие требования к уровню повреждения продукции насекомыми. Также Саудовская Аравия закупает зерно с этого года. Всего в 2020-м ожидается экспорт более 37 миллионов тонн пшеницы из России.