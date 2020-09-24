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В Германии найдена уникальная гробница

Москва, 24.09.2020

В Германии при подготовке места для строительства птицефабрики обнаружена гробница знатного человека, который жил предположительно более 1,5 тысячи лет назад во время Великого переселения народов. Находка приписывается федеральной земле Саксония-Анхальт, и эксперты уже назвали ее самой важной за последние 40 лет, сообщает Daily Mail.

Уточняется, что в центре захоронения расположен бронзовый котел, внутри которого предположительно находится прах усопшего. Археолог Сюзанна Фридрих из Музея первобытной истории в Галле, пояснила, что «останки хозяина гробницы еще предстоит найти». Также обнаружены останки шести женщин, которые располагались вокруг котла. По предположению ученых – это  наложницы или жены покойного. Остается загадкой, убили ли их специально для захоронения или они принесли себя в жертву.

На факт захоронения высокопоставленного человека указывает и нахождение в гробнице останков 11 животных, среди которых крупный рогатый скот, собаки и лошади. Рядом с гробницей прибывшие археологи обнаружили еще 60 захоронений, что указывает на нахождение на данном месте древнего кладбища, появившегося между 480 и 530 годами нашей эры после падения Римской империи.

В захоронении найдены позолоченные украшения для одежды, стеклянная чаша, железные  меч и щит, золотая монета с изображением императора Зенона и многое другое. Судя по изделию из стекла, которое снабжено необычной гравировкой, это является работой проживающих на берегу Рейна галло-римских мастеров, которые одни владели подобной техникой.

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