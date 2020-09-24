В Кремле прокомментировали выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в Кремле в курсе о том, что главу российского государства выдвинули на Нобелевскую премию мира.

«Если решение будет принято – прекрасно, не будет – тоже ничего страшного», - цитирует РИА «Новости» представителя Кремля. Он добавил, что существует определенная процедура рассмотрения номинантов.

Уточняется, что заявку на номинацию президента РФ на Нобелевскую премию мира направил российский писатель Сергей Комков. Заявка 10 сентября поступила в Нобелевский комитет, штаб-квартира которого расположена в Осло. Комков рассказал, что сразу после выдвижения российского президента, США выдвинули на премию мира кандидатуру американского президента Дональда Трампа. По словам писателя, сложно понять за что выдвинули Трампа на премию. «За какое-то урегулирование между Арабскими Эмиратами и Израилем какой-то конфликтной ситуации», - добавил писатель.

Ранее Нобелевский комитет сообщил, что ежегодная церемония вручения Нобелевских премий в Стокгольме была отменена из-за пандемии коронавируса.

Для справки

Объявление лауреатов Нобелевских премий 2020 года пройдет в октябре. Из-за пандемии коронавируса COVID-19 имена лауреатов будут объявлены в режиме онлайн. При этом саму Нобелевскую премию мира вручат в университете Осло, а не в ратуше столицы Норвегии, как это происходило многие годы.