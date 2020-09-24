Великобритания введет санкции против белорусских чиновников

Министр иностранных дел Великобритания Доминик Рааб заявил, что Лондон, в координации с США и Канадой, готовят санкции в отношении некоторых лиц в Белоруссии по аналогии со «списком Магнитского». «Учитывая мошенническую инаугурацию Лукашенко, я поручил санкционной группе МИД подготовить «санкции Магнитского» для тех, кто несет ответственность за серьезные нарушения прав человека. Мы задействуем все средства, имеющиеся в нашем распоряжении, чтобы привлечь к ответственности Лукашенко и его режим», – заявил Рааб выступая в британском парламенте.

23 сентября, в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко, которая не транслировалась по белорусскому телевидению. Во церемонии, которая проходила во Дворце независимости, он принес присягу на белорусском языке. Лукашенко поклялся «верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь».

Ряд стран, в том числе США, Германия, Канада, Дания, Нидерланды, Словакия, Литва, Латвия, Эстония и Украина, отказались признавать легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко после проведенной инаугурации.

17 сентября Европарламент принял резолюцию, в которой отказался признавать избрание Александра Лукашенко и результаты выборов. Евросоюз собирался ввести санкции во отношении Белоруссии, но не смог из-за вето Кипра.

Президентских выборы в Белоруссии состоялись 9 августа этого года. Согласно официальным данным ЦИК республики, Александр Лукашенко получил на выборах более 80% голосов избирателей. Оппозиция отказывается признавать объявленные результаты голосования и требует отмены их итогов.