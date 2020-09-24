Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

Глава российского государства Владимир Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира. Об этом рассказал журналистам академик и писатель Сергей Комков. По его словам, он направил заявку на номинацию президента на Нобелевскую премию мира, передаёт РИА Новости.

«Оно было направлено 9 сентября этого года. И уже 10 сентября моя заявка поступила в Нобелевский комитет мира в Осло в штаб-квартиру Нобелевского комитета», – пояснил Комков.

При этом он подчеркнул, что внимательно наблюдал за прохождением заказного письма, заметив одну интересную деталь.

«Сразу после получения моей заявки США быстро номинировали на Нобелевскую премию мира главу Белого дома Дональда Трампа. То есть, получив российскую заявку, они бешено отреагировали и быстро, написав чуть ли не от руки свою заявку, моментально всунули её в комитет, предложив вручить Нобелевскую премию Трампу не пойми за что. Якобы за урегулирование какой-то конфликтной ситуации между ОАЭ и Израилем», – резюмировал Комков.

Наша справка

Объявление лауреатов Нобелевских премий нынешнего года состоится в октябре. Из-за пандемии коронавируса COVID-19 имена лауреатов будут объявлены в удалённом режиме (онлайн). При этом на этот раз Нобелевскую премию мира вручат в университете Осло, а не в ратуше столицы Норвегии, как это происходило многие годы.