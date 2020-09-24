Власти Крыма рассказали, как прошел туристический сезон на полуострове

Как рассказал агентству РИА «Новости» министр курортов и туризма республики Вадим Волченко, начиная с 1 июля текущего года полуостров с целью отдыха посетили 4,5 миллиона путешественников. В октябре также ожидается высокая загрузка направления, о чем говорит количество бронирований, добавил чиновник.

«Если сравнивать с прошлогодними показателями месяц к месяцу, то август — это плюс 15% в этом сезоне, сентябрь — плюс 50% с небольшим», — сказал он.

По словам министра, для Крыма в настоящее время сложились «хорошие» перспективы межсезонного турпотока. Чиновник подчеркнул, что сезон стал испытанием для всей отрасли, но правительство полуострова с задачей справилось.

«Текущий сезон был достаточно серьезным стрессовым экзаменом для всей отрасли, Крым с ним точно справился. Поэтапный запуск себя полностью оправдал», — подчеркнул он.

Напомним, в связи с пандемией коронавирусной инфекции туристический сезон стартовал в этом году гораздо позже обычных сроков. Из-за закрытых границ со странами, которые являются традиционными места летнего отдыха для россиян, увеличилась нагрузка на российские черноморские курорты – Крымский полуостров и Краснодарский край. По сообщению туроператов, популярностью пользовались внутренние направления на Байкал, Дальний Восток и в Бурятию.