Власти Москвы оценили вероятность ужесточения ограничений из-за роста числа больных коронавирусом

Власти российской столицы оценили вероятность ужесточения в городе ограничений из-за роста числа заболевших коронавирусом COVID-19.

Как заявили в пресс-службе мэрии, на сегодняшний день власти города строго руководствуются уже имеющимися мерами по борьбе с коронавирусом, передаёт РИА Новости.

«Мы строго руководствуемся теми мерами, которые уже действуют в Москве», – подчеркнули в столичной администрации, добавив, что пока об ужесточении ограничений речи идти не может.

Ранее сообщалось, что в России за минувшие сутки выявлено 6 595 новых инфицированных коронавирусной инфекцией нового типа в 84 регионах РФ. В общей сложности за весь период пандемии в РФ зарегистрировано 1 128 836 случаев COVID-19.

При этом в Москве впервые с июня суточный прирост заболевших превысил 1000 человек. В столице выявлено 1050 инфицированных. На втором месте антирейтинга регионов с наибольшим распространение инфекции находится Санкт-Петербург (+215). Далее расположились Подмосковье (+205), Ростовская область (+189) и Воронежская область (+162).

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.