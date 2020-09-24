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Исход выборов в США, скорее всего, определит Верховный суд

Москва, 24.09.2020
#Выборы за рубежом
#Политика
  • Исход выборов в США, скорее всего, определит Верховный суд

Gripas Yuri/ABACA

Дональд Трамп не собирается передавать власть Джо Байдену в случае поражения на выборах. По его мнению, окончательные результаты президентских выборов, которые состоятся 3 ноября, должен будет подвести Верховный суд США.

«Посмотрим, что будет»,- уклончиво ответил президент Трамп на пресс-конференции в Белом доме на вопрос, передаст ли он власть Байдену в случае своего поражения. Тем не менее, ранее он уже несколько раз говорил, что не станет передавать власть в случае своего поражения 3 ноября.

Трамп, по-прежнему отстающий по опросам от Джо Байдена, уже не первый раз сомневается в легитимности предстоящих выборов и утверждает, что голосование по почте приведет к фальсификациям и подтасовкам результата. Демократы же выступают за голосование по почте, считая, что только так можно обеспечить безопасность избирателей в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Дональд Трамп, кстати, и в 2016 году недвусмысленно намекал, что он может не признать результаты выборов в случае своего поражения. Тогда, правда, дело до конкретных действий в этом направлении не дошло, потому что он победил и стал президентом.

Джо Байден назвал комментарии соперника по передаче власти «иррациональными». Он также заявил, что готов к самым разным выходкам и провокациям со стороны республиканцев и Дональда Трампа и повторил свои слова, что правительство Соединенных Штатов вполне может и должно выдворить нарушителей закона из Белого дома».

«Фундаментальной составляющей демократии является мирная передача власти,- прокомментировал заявления участников выборов сенатор Митт Ромни.- Без этого мы не Соединенные Штаты, а Беларусь. Любое предположение, что президент может нарушить эту конституционную гарантию, является неслыханным и неприемлемым».

Слова Трампа и Верховном суде не случайны. В прошлую пятницу скончалась член Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург. Дональд Трамп очень оперативно отреагировал на это событие и заявил, что сейчас особенно важно, чтобы в Верховном суде, как и положено по конституции, было девять человек. Скорее всего он предложит кандидатуру Эми Кони Барретт, известную своими консервативными взглядами.

Если сенат, в котором из 100 человек 53 являются республиканцами, поддержит кандидатуру президента Трампа до выборов, то у консерваторов в главном судебном органе США будет явный перевес над либералами: 6–3. Потенциально это может стать угрозой для демократов, если Верховному суду действительно придется принимать окончательное решение по результатам президентских выборов.

В 2000 году Верховному суду уже пришлось решать судьбу президентских выборов. Тогда благодаря решению Суда республиканец Джордж Буш победил демократа Ала Гора.

Джо Байден, конечно, понимает важность Верховного суда. Не удивительно, что, по его мнению, столь быстрое выдвижение кандидата на освободившееся место в главном американском суде, которое, напомним, является пожизненным, нарушает дух конституции США.

«То, что они (республиканцы) делают, является злоупотреблением властью,- заявил кандидат от Демократической партии на предвыборном митинге в Шарлотте, Северная Каролина.- Думаю, мы должны сосредоточить наши усилия на том, что это может означать для здравоохранения».

Байден имеет в виду, что республиканское большинство в Верховном суде может отменить закон о здравоохранении, принятый при Бараке Обаме, вице-президентом у которого был Джо Байден.

Назначения судей в Верховный суд является одним из главных дел президентов США. Дональд Трамп уже назначил двух консерваторов в главный судебный орган страны: Нила Горсача в 2017 году и Бретта Кавано в 2018 г.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл уже заявил, что намерен оперативно провести голосование по любой кандидатуре, предложенной Трампом. Демократы обвинили его в лицемерии, напомнив, что в 2016 году он даже отказался рассматривать кандидатуру, предложенную Бараком Обамой, на том основании, что это происходит в год президентских выборов.

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