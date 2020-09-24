Японцев восхитил российский ледокол «Арктика»

Японские пользователи восхитились российским атомным ледоколом «Арктика». Свои восторженные комментарии они оставляли под статьей о судне, опубликованной на портале телерадиокомпании NHK.

В материале говориться, что Россия ставит перед собой глобальную задачу продолжить разработки полезных ископаемых в условиях глобального потепления и таяния полярных льдов. Также Москва намерена продолжить активно использовать Северный морской путь для сообщения между Европой и Азией, пишет автор статьи. Он считает, что спуская на воду корабли, подобные ледоколу «Арктика», Россия делает заявку на доминирование в освоении одноименного региона.

Японских комментаторов судно впечатлило: «Здорово шагает Россия! Вы только посмотрите на фото этого гиганта!». «Такие огромные задачи Россия поставила перед собой!», «Согласна с тем, что строительством этого атомного ледокола Россия делает заявку на доминирование в освоении Арктики», «Какого гиганта создала Россия!», цитирует агентство РИА «Новости» пользователей.

Напомним, ледокол «Арктика» начал строиться в ноябре 2013 года. Помимо того, что это головной атомоход проекта 22220, судно является еще и самым мощным среди гражданских кораблей в мире. Ледокол рассчитан на работы в суровых условиях Арктики и в зоне Северного морского пути.