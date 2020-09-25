Акции дня: «Яндекс» продолжает ралли на сделке с «Тинькофф»

Бумаги IT-гиганта компании «Яндекс» росли лучше рынка, но не побили нового рекорда. За дневную сессию в пятницу бумаги подорожали на +2,7% до 4904 рублей за акцию.

На этой неделе стало известно о том, что «Яндекс» планирует приобрести материнскую компанию «Тинькофф Банка» за 5,48 млрд долларов. В среду на фоне этих новостей акции «Яндекса» взлетели до 5653,2 рубля за бумагу. В СМИ историю уже окрестили «сделкой года». Эксперты считают, что слияние может создать серьезную конкуренцию как экосистеме «Сбербанка», так и банковскому сектору. Акции обеих компаний показывают стабильный рост в течение всего года. Так, бумаги «Яндекса» за последний год выросли в цене на 80%, а TCS Group — на 45,5%.

Индекс Мосбиржи по итогам дневной торговой сессии упал на -0,57% до 2896,26 пунктов. Индекс РТС опустился на -1,77% до 1167,93 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 18:50 мск составила 41,67 долларов за баррель (-0,72%). Российская валюта слабела – 78,29 рублей за доллар.