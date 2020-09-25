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Бесы Достоевского в КЗ «Барвиха Luxury Village»

Москва, 25.09.2020
21 и 22 октября 2020 года художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов представляет премьеру спектакля по роману Ф.М. Достоевского «Бесы». Это совместный проект Театра на Бронной, Фонда поддержки и развития современного театра имени Соломона Михоэлса и концертного зала «Барвиха Luxury Village». В ноябре спектакль будет перенесен на основную сцену ТКЗ «Дворец на Яузе».
#Культура
#Культура
  • Бесы Достоевского в КЗ «Барвиха Luxury Village»

предоставлено пресс-службой

Новый спектакль Константина Богомолова – это не версия романа «Бесы», а скорее режиссерский опыт прочтения прозы Достоевского и результат полемического диалога с автором. Соединяя в одном спектакле различные театральные жанры, режиссер выстраивает сложносочиненное действие, в котором темы романа Достоевского обрастают дополнительными режиссерскими сюжетами. Текст Достоевского становится для Богомолова основой для создания собственной режиссерской драматургии.

Константин Богомолов: «Бесы» – это и детектив, и мелодрама. «Бесы» – это и реалии русской общественной жизни, остающиеся неизменными из века в век. «Бесы» – об исследовании границ и пределов. Об изношенности ценностей. О психическом кризисе цивилизации, кризисе человека и гуманизма. В конце концов, «Бесы» – о конце времени. Об иссякании надежды, смысла и самой энергии жизни».

Лариса Ломакина, художник: «Современный̆ мир - современные костюмы, вернее не костюмы – одежда. Именно одежда, которая скрывает или выявляет сложности, пороки, характерные черты. Одежда, которая становится или камуфляжем успеха, или способна сделать из человека хамелеона. Или просто отразить его внутреннее состояние. Одежда - игра. Никто никогда не знает точно - всерьез ли эта игра». Партнером спектакля по костюмам стал ЦУМ, для создания образов и раскрытия персонажей героев были использованы знаковые вещи модных брендов, представленных в универмаге.

Режиссёр – Константин Богомолов

Художник – Лариса Ломакина

Художник по свету – Иван Виноградов

Саунд-дизайнер – Валерий Васюков

Генпродюсер – Светлана Доля

В спектакле участвуют: Елена Морозова, Никита Ефремов, Игорь Миркурбанов, Дмитрий Куличков, Василиса Перелыгина, Александр Яцко, Александра Ребенок, Владимир Храбров, Вера Майорова, Татьяна Лозовая, Андрей Субботин, Александра Виноградова, Мария Шумакова и др.

Возрастное ограничение 18+

Премьера спектакля состоится в концертном зале «Барвиха Luxury Village» 21 и 22 октября 2020
Билеты доступны по ссылкам ниже:
http://barvikhaconcerthall.ru/event/573 - 21 октября

http://barvikhaconcerthall.ru/event/574 - 22 октября

https://mbronnaya.ru/performances/besy-dostoevskogo

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