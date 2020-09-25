CNN: Трамп определился с кандидатурой судьи Верховного суда

Президент США Дональд Трамп решил номинировать Эми Барретт на вакантную должность судьи Верховного суда – сообщает CNN со ссылкой на неофициальные источники. В случае выдвижения ее кандидатуры, она должна будет пройти утверждение через верхнюю палату американского парламента. В Сенате большинство принадлежит республиканцам и велика вероятность того, что кандидатуру Трампа утвердят.

Эми Барретт в настоящее время занимает должность судьи в Апелляционном суде США по седьмому федеральному округу. На эту должность ее так же выдвинул Трамп.

На должность судьи Верховного суда в США назначают пожизненно. 18 сентября 2020 года умерла судья Верховного суда Рут Гинзбур – сторонник Демократической партии США. Кандидат от демократов на президентских выборах Джо Байден высказался против назначения нового судьи до выборов, которые пройдут 3 ноября. Демократы не хотят усиления позиций Трампа в Верховном суде – за ним остается последнее слово во всех судебных разбирательствах, в том числе и в случае возможного обжалования итогов президентских выборов.