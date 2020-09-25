Диетолог рассказала, как победить ночное обжорство

Член российского Национального общества диетологов, врач-диетолог Людмила Денисенко рассказала любителям ночных перееданий, как победить эту пагубную привычку.

Врач советует в случае внезапного приступа голода в ночное время выпить стакан теплой воды, иногда такой способ помогает заменить незапланированный перекус, рассказала «Известиям» Денисенко. Если это не помогло, то можно выпить стакан кефира или теплого молока со специями, такими как корица, кукурма, молотый имбирь или добавить чайную ложку меда, продолжила диетолог. Сок, чай и тем более кофе пить ночью не стоит, так как они стимулируют аппетит. На самый крайний случай можно сделать тост с ветчиной, сыром, творогом или мясом. Медик добавляет, что главным союзником с ночным обжорством является здоровый образ жизни. Перед сном лучше не решать никаких проблем, погулять на свежем воздухе и, как результат, ложиться спать в спокойном состоянии, добавила Денисенко. Она также подчеркнула, что если вечером у человека нет планов кроме просмотра телевизора, то шансы наесться на ночь сильно увеличиваются. Если человек не в стоянии отказаться от ночных трапез, то таким людям рекомендованы занятия йогой в вечерние часы, добавила врач.

Ранее были опубликованы данные соцопроса, из которого следует, что половина россиян считает свое питание неправильным. Контролируют соотношение белков, жиров, углеводов и витаминов менее четверти (22%) опрошенных. 43% наших сограждан считают, что правильно питаться означает исключить из рациона фастфуд, сладости и газировку.