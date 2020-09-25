Для пожилых москвичей вводят ограничения

Из-за возросших случаев коронавирусной инфекции мэр Москвы Сергей Собянин обратился с призывом к пожилым москвичам, начиная с 28 сентября перейти на дистанционный формат работы или по возможности взять отпуск. Обращение публикуется на личном сайте главы города. Речь идет о гражданах возрастной категории 65+. Просьба адресована и к людям, имеющим хронические заболевания.

«Москвичам старше 65 лет и гражданам более молодого возраста, страдающим хроническими заболеваниями, не следует без особой необходимости выходить из дома или покидать загородный садовый участок», - пишет чиновник в своем сообщении. Он также призвал не контактировать пожилых людей с родственниками и знакомыми. При этом Собянин отметил, что ограничений по прогулкам и занятиям спортом пока нет.

Ранее врачи заявили, чтобы понять, насколько тяжелой может стать вторая волна коронавирусной инфекции достаточно посмотреть на соотношения между числом заболевших и выздоровевших. В Москве количество выписанных стабильно превышает количество госпитализированных и выявленных, что является очень хорошей динамикой.