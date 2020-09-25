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Доллару предрекли дальнейший рост

Москва, 25.09.2020
#Курсы валют
#Экономика
  • Доллару предрекли дальнейший рост

Zuma\TASS

Американский доллар заканчивает рабочую неделю на мажорной ноте. Главная причина укрепления до почти полугодового максимума заключается в надежде на то, что очередная программа помощи американской экономике все-таки будет принята и что это, естественно, поможет ее скорейшему восстановлению.

«Лично я думаю, что укрепление доллара и безрисковая торговля могут продолжиться,- объясняет Казушиге Кайда, глава отдела валютных продаж в токийском отделении State Street Bank. - В новостном контенте США сейчас доминируют президентские выборы. Политическая неопределенность, вероятно, негативно скажется на ситуации на рынках.

Кроме этого, существует вероятность принятия еще одной программы помощи. Никто не ждет, что сделка по ней будет заключена до выборов, но в конце года экономике обязательно понадобится, как заявляет ФРС, помощь».

Согласно последним данным число американцев, обратившихся за пособием по безработице, неожиданно выросло на прошлой неделе. Это свидетельствует о том, что восстановление американской экономики начало замедляться на фоне роста числа новых заражений Covid-19 и летальных исходов, связанных с коронавирусной инфекцией.

Индекс доллара в пятницу слегка подрос в Азии и сейчас составляет 94,351. На вчерашней сессии в США он поднялся до двухмесячного максимума – 94,601. На этой неделе индекс вырос на 1,4%. Его рост сдерживают пока еще сохраняющиеся сомнения относительно принятия новой программы помощи.

Конечно, осложняют картину на финансовых рынках и политические события. Президент Трамп пообещал назвать в субботу своего кандидата на освободившееся после смерти Рут Байдер Гинзбург место в Верховном суде США. Это назначение уже спровоцировало новую острую схватку между республиканцами и демократами.

Инвесторов также нервирует упорное нежелание Дональда Трампа публично обещать мирную передачу власти в случае поражения на президентских выборах 3 ноября.

Сдерживает рост доллара рост ставок по американским гособлигациям. Так, по 10-летним облигациям ставка выросла до -0,911%. Это самый высокий уровень за последние два месяца.

За евро сейчас дают 1,1665 доллара. В четверг был зафиксирован двухмесячный минимум – 1,16265.

По отношению к иене изменения доллара совсем незначительные. Один доллар сейчас стоит 105,48 иен.

Фунт стерлингов получил поддержку от принятой правительством на фоне второй волны пандемии программы помощи экономике. По последним данным за фунт сейчас дают 1,2754 доллара.

Юань компенсировал потери прошлой недели после того, как FTSE Russell объявила о включении китайских гособлигаций в следующем году в свой главный индекс World Government Bond Index (WGBI).

«Присутствие иностранных агентов на рынке китайских гособлигаций неуклонно растет,- говорит экономист по КНР в Commonwealth Bank Кевин Ксе.- Включение их (облигаций) в WGBI даст дополнительный приток иностранной валюты на рынок облигаций и поддержит юань».

Доллар сейчас стоит 6,8122 юаня, который рос всю пятницу на китайских площадках. После майского проседания он укрепился почти на 5%.

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