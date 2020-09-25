Эпидимиолог сообщил, что второй волны коронавируса в России не наблюдается

По заявлению главы Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, второй волны коронавирусной инфекции в России сейчас не наблюдается, пишет «Интерфакс».

«В России нет второй волны коронавируса, пандемия никуда не ушла, идет развитие эпидемиологического процесса, продолжение первой волны», - рассказал Горелов в ходе выступления на круглом столе.

Он отметил, что ситуация немногим усугубляется возможностью пересечения роста традиционных осенних респираторных вирусов и коронавируса.

«Сценарий до конца не известен: они усилят друг друга, грипп и коронавирус, они не заметят друг друга или ослабят друг друга, это покажет время», - рассказал вирусолог.

Напомним, 25 сентября в России суточный прирост новых случаев коронавирусной инфекцией составил 7 212 в 84 регионах. На первом месте среди регионов с наибольшим распространение ковида остается Москва – в столице более полутора тысяч новых диагнозов.