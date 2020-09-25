ЕС может ввести новые санкции против России

28 сентября на заседании постоянных представителей стран-членов Евросоюза (COREPER) может быть принят новый пакет санкций против России за Украину, рассказал РИА «Новости» источник в ЕС.

Собеседник агентства пояснил, что на повестке дня постпредов стран Евросоюза значится пункт о новых ограничительных мерах из-за «действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Для утверждения новых мер может быть запущена письменная процедура, пояснил собеседник. Он добавил, что неизвестно будет ли подтвержден данный пункт, поскольку он «обозначен как возможный».

Напомним, отношения между Россией и странами Запада начали ухудшаться в связи с присоединением по результатам всенародного референдума Крыма к РФ. Итоги плебисцита не признают страны ЕС и США, в этой связи против нашей страны были введены санкции. Москва в ответ объявила о программе импортозамещения и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.