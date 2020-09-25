ЕС не признает результаты президентских выборов в Белоруссии

Председатель Европейского совета Шарль Мишель, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что Евросоюз не признает официальных итогов президентских выборов в Белоруссии. «В Белоруссии были сфальсифицированы результаты президентских выборов, мы не примем эти результаты. Мы осуждаем насильственное подавление оппозиции и мирных демонстраций. Мы готовы поддержать белорусский народ, он должен быть свободен от внешнего принуждения и свободно выбирать собственное будущее. Инклюзивный национальный диалог при содействии ОБСЕ – это единственная реалистичная дорога вперед», – цитирует Шарля Мишеля Интерфакс.

17 сентября Европарламент принял резолюцию, в которой отказался признавать избрание Александра Лукашенко и результаты выборов.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко, после чего США, Великобритания, Германия, Нидерланды, Словакия, Литва, Латвия, Эстония, Украина и ряд других стран отказались признавать легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа этого года. Согласно официальным данным ЦИК республики, Александр Лукашенко получил на выборах более 80% голосов избирателей. Оппозиция отказывается признавать объявленные результаты голосования и требует отмены их итогов.