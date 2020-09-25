Греф прокомментировал возможную сделку между «Яндексом» и «Тинькофф»

Глава Сбербанка Герман Греф признался, что Сбербанк не боится конкурентов, ставя перед собой самые амбициозные задачи. Об это он заявил, комментируя возможную сделку между «Яндексом» и «Тинькофф», передаёт РИА Новости.

«Мы живем в конкурентной среде, очень конкурентной, – отметил Греф. – И это очень здорово. Но хочу подчеркнуть, мы никого не боимся, чувствуем себя самодостаточными, сильными, способными достигать целей».

По словам главы Сбербанка, аналогичные ощущение есть у всей нашей команды, которая сейчас находится на подъёме.

«Мы ставим перед собой самые амбициозные цели и задачи. И я абсолютно убеждён, что Сбербанк может остаться продвинутой компанией только в том случае, если у него будут сильные конкуренты», – резюмировал Греф, добавив, что хорошая, здоровая конкуренция – единственное средство, позволяющая любой компании оставаться в топе.

Напомним, 22 сентября стало известно, что «Яндекс» договорился о покупке 100% акций TCS Group, в которую входит Тинькофф-банк. Размер сделки составит примерно 5,48 млрд долл.

«Стороны пришли к принципиальному соглашению по сделке, которая будет оплачена денежными средствами и акциями на общую сумму в 5,48 млрд долл., или 27,64 долл. за одну акцию «Тинькофф», – говорится в сообщении TCS Group.

В свою очередь в компании «Яндекс» подтвердили, что покупают 100% акций TCS. При этом отмечается, что «Яндекс» может оплатить сделку как деньгами, так и акциями, с премией 8% к цене расписок TCS Group.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 25 сентября прошло годовое собрания акционеров Сбербанка, накануне которого было объявлено об умопомрачительных изменениях в его судьбе. Подробно об этом читайте в материале «Эксперт online» «Сбербанк меняет вывеску, директоров и платит рекордные дивиденды».