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Милан Кнежевич: «Я верю, что мы в хорошей атмосфере без ультиматумов и шантажа придем к некому компромиссу»

Москва, 25.09.2020
#Россия и Европа
#Черногория
#Политика
  • Милан Кнежевич: «Я верю, что мы в хорошей атмосфере без ультиматумов и шантажа придем к некому компромиссу»

Милан Кнежевич — один из ключевых лидеров оппозиционного блока «Демократический Фронт» (куда входит возглавляемая им Демократическая народная партия), на основании которого была сформирована коалиция «За будущее Черногории», завоевавшая на выборах 30 августа 32,5% и вместе с двумя другими партнерами по оппозиции получившая большинство в парламенте страны. Впервые за тридцать лет Демократическая партия социалистов нынешнего президента Мило Джукановича потерпела поражение, несмотря на всевозможные массовые фальсификации. На вчерашнем первом заседании нового парламента Черногории первый номер в списке коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич был избран в качестве будущего премьер-министра страны.

Кнежевич известен своей открыто русофильской позицией — например, выступал на русском языке в ПАСЕ за возвращение российской делегации в организацию, был обвинен со своим соратником по ДемФронту Андрией Мандичем в попытке «госпереворота» якобы «инспирированного Россией», не единожды подвергался неправомерным задержаниям, будучи лишенным депутатского иммунитета.

После победы оппозиции на парламентских выборах — он и его соратники стали объектом нападок со стороны прозападной её части: так, лидер блока «Черным по белому» Дритан Абазович категорически выступил против включения руководства ДемФронта в состав правительства. В то же время в прозападных СМИ Кнежевич и его соратники были фактически заклеймлены как неблагонадежные ввиду их просербских и пророссийских взглядов, которые были демонизированы при режиме Джукановича. 

Чего следует ожидать Черногории после победы оппозиции? Будут ли кардинальные перемены?

Сущность нашей победы — в том факте, что граждане спустя тридцать лет выказали доверие тем, кто будет действовать совсем иначе, чем Демократическая партия социалистов. Наш основной приоритет — экономическое оздоровления государства, борьба против рецессии и бедности, реформы в области правосудия, которые являются одним из главных условий для реализации разделов 23 и 24, что необходимо для нашего членства в Европейском союзе. Так что у нас есть консенсус относительно внутренних вопросов, которые необходимо решить, чтобы реализовать ожидания наших граждан — декриминализовать государственные учреждения, расправиться с организованной преступностью и коррупцией.

В то же время можно заметить, что на лидера вашей коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапича оказывается серьезное давление давлению — его уже даже западные журналисты открыто спрашивают: как он сможет гарантировать сохранение прозападного курса, при наличии таких «пророссийских сил» в коалиции как ваша…

Мы как серьезные и ответственные не только политики, но теперь и государственники — договорились, что темы и вопросы, которые бы могли поставить под угрозу наше парламентское большинство, состоящее из сорока одного депутата (минимальное число для большинства в 81-местном парламенте — прим авт.), на время этого мандата — ни поднимать, ни проблематизировать не будем. Именно поэтому мы имеем поддержку граждан Черногории. То, что весьма важно — чтобы это правительство была народным и ясно отображало ожидания граждан, которые прежде всего касаются экономической сферы, упомянутой выше. Здравко Кривокапич как будущий премьер имеет обязательства, прописанные в конституции, но также имеет и обязательства, указанные в программе (коалиции) на основании ясных идейных положений, в соответствии с которыми он в ближайшие дни проведет широкие консультации со всеми парламентарными субъектами и совместно с ними утвердит план, который будет соответствовать народным ожиданиям, ведь граждане 30-го августа проголосовали именно за перемены.

Однако вопросы экономики и ожиданий граждан — непосредственно связаны с внешнеполитическими вопросами: антироссийские санкции крайне негативно отразились на благополучии черногорцев, а в то же время лишь порядка 10% считает их введение правильным[1]. А тем более — люди, которые все эти годы голосовали за Демократический фронт, очевидно ожидают улучшения отношений с Россией…

Мы в качестве компромисса договорились не затрагивать внешнеполитические темы, которые могут поставить под угрозу работу будущего правительства, но мы остаемся и далее привержены идее сделать все, чтобы Черногория как можно быстрее стала членом Европейского союза и также развить наилучшие из возможных отношения и с Сербией, и с Российской Федерацией. Так же как это делают и США, и как Европейский Союз. Несмотря на санкции, которые введены против России — мы чувствуем определенные тенденции и тренды, которые ведут к оттепели в отношениях и США, и ЕС с Российской Федерацией. И мы ожидаем, что в ближайшее время во взаимоотношениях на глобальном уровне между ведущими державами, куда входит и Россия, произойдет разрядка и нормализация, что сделает возможным черногорскому государству принять все меры по оздоровлению экономики, которые будут основываться на сотрудничестве со всеми государствами к нему готовыми, а мы считаем, что Сербия и Российская Федерация — должны быть на первом плане и восприниматься как самые близкие государства, с которыми у нас и в истории были самые тесные отношения. То есть, мы как новое правительство хотим иметь сбалансированные и дружеские отношения и с нашими западными партнерами, но также хотим и улучшить отношения с Российской Федерацией на взаимовыгодных условиях. Ведь мы знаем, что в недавнем прошлом Российская Федерация и российские граждане сделали значительный вклад в рост ВВП, что благодаря российским инвестициям у нас повышался уровень жизни. И я серьезно ожидаю, что на глобальном уровне в ближайшее время произойдет оттепель во взаимоотношениях, от которой Черногория только выиграет. 

А на региональном уровне — все же есть шанс, что Черногория отменит антироссийские санкции, или же подобное пока в ближайшее время невозможно?

Очень важно то, что новое правительство будет работать по принципу консенсуса и необходимо знать, что в данный момент в нём существует определенные политические факторы, которые считают, что антироссийские санкции необходимо оставить в силе. Лично я считаю, что санкции против России следует отменить, но как ответственный и серьезный политик не могу настаивать на этом, ни поставить под вопрос работу самого будущего правительства из-за этого вопроса. Веря при этом, что отношение к России со стороны ЕС, в первую очередь, Германии и Франции, а также США — будет значительно меняться в позитивную сторону, что нам даст возможность и в целом облегчит ситуацию, чтобы мы могли со своей стороны отменить санкции против России.

Вы упомянули некие «политические факторы» - и отсюда вопрос: как блок с 5% голосов («Черным по белому» во главе с Дританом Абазовичем) может фактически шантажировать коалицию с более чем 30% голосов? Почему меньшинству удается диктовать вам политику?

Этот политический блок — наш будущий коалиционный партнер — имеет право выдвигать свои требования, имеет право выдвигать свои условия, поскольку политическая атмосфера в Черногории сейчас буквально как в добиблейскую эпоху — наши граждане фактически тридцать ждали каких-то перемен. И поэтому каждое такое требование, которое исходит от этого политического блока «Черным по белому» — воспринимают как необходимость или обязательный императив для запуска демократизации черногорского общества. Лично я считаю, что лучшее решение — диалог, и что договор должен принести результаты, которые бы были в интересах черногорских граждан. Мы как крупнейшая составляющая будущей власти ни в коем случае не согласимся на какой-либо шантаж или ультиматумы, которые бы вели к перекройке воли избирателей или бы являлись попыткой «перевоспитания» политических субъектов и граждан, которые нам выразили поддержку в соответствии с нашими идеологическими программными принципами.

У нас много различий, когда речь идет о внешнеполитических приоритетах и внешней политике в целом, но мы слишком ответственны для того, чтобы в этот момент выдвинуть эти разногласия на первое место, мы в первую очередь стремимся сохранить волю наших избирателей и ввести Черногорию в мирные демократические воды. И мы поэтому сейчас заявляем, что Демократический Фронт не сделает ни единого шага, который бы подрывал работу будущего правительства. Но будем всячески настаивать на принципах, которые привели нас к этой победе, и я надеюсь, что в ближайшее время мы достигнем консенсуса по многим вопросам — не только касательно внутренней политики, но и внешней политики, не ставя при этом под угрозу уже взятые международные обязательства, которые являются константой.

Однако вас как «пророссийскую» и «просербскую» силу всячески пытаются отодвинуть те же ранее упомянутые партнеры по большой коалиции от всех возможных правительственных постов. Вы будете этому противостоять?

Демократическая процедура ясна: господин Кривокапич как первый номер в списке коалиции «За будущее Черногории» получил мандат (премьера) вести переговоры о составе правительства, он на днях или в ближайшие недели проведет встречи со всеми лидерами парламентских партий, которые составляют парламентское большинство, представит свое видение развития Черногории, свое видение состава будущего правительства и я верю, что мы в хорошей атмосфере без ультиматумов и шантажа придем к некому компромиссу. Очевидно, что у нас нет консенсуса по многим вопросам, но у нас есть обязательство перед гражданами. И я ожидаю, что в течении нескольких недель кроме трех уже известных сил составляющих парламентарную коалицию — у нас будет поддержка со стороны партий национальных меньшинств. Что и сегодня уже отразилось в ходе голосования за господина Алексу Бечича (лидера второго по численности блока «Мир — наша нация» - прим. авт.) — ведь сегодня его поддержали и представители партии бошняков и албанцев, то есть, на данный момент у нас есть уже 45 депутатов, объединённых вокруг голосования за спикера парламента.

Но все же: откуда такое стремление не дать вашей «пророссийской» политсиле войти в состав правительства?

Я считаю, что дело в политических интересах, которые могут быть легитимны в плане реализации политических амбиций, но я должен сказать, что в разговорах с представителями международного сообщества, сотрудниками посольства стран Запада, включая США — я не слышал, чтобы кто-либо в персональном порядке ставил жесткие условия по каким-либо решениям в будущем правительстве. Так что я это воспринимаю скорее как начало переговоров и попытку занять наиболее выгодные стартовые позиции и в ближайшее время ожидаю серьезные разговоры, напоминая, что у всех нас есть ответственность перед гражданами.

А существует ли опасность, что Джуканович еще вас сможет переиграть, или развалить вашу большую коалицию?

Сегодняшним выбором председателя парламента и подписанием 41 депутатом в поддержку кандидатуру в премьер-министры Здравко Кривокапича — не существует даже теоретической возможности, чтобы Джуканович каким-либо образом попробовал воспрепятствовать формированию нового правительства. И я думаю, что Демократическую партию социалистов ожидают серьёзные процессы кадровых пересмотров. Я сегодня в парламенте заявил, что ожидаю от них, что они будут конструктивной оппозицией. Но сначала им нужно будет пройти политический катарсис, чтобы внутри нее сформировались новые силы без балласта в лице Джукановича и его приспешников — и тогда они смогли бы участвовать в развитии Черногории.

И в Сербии, и в России уже встречается критика большой коалиции, в связи с заявлениями о неизменности прозападного курса — что смена лидеров и партий ничего особо не изменит, если страна все равно движется в том же направлении, а подобная рокировка возможна даже выгодна Западу…

Конечно, сами выборы многое изменили, как и победа оппозиции над Мило Джукановичем. Мы даем себе отчет, что это лишь промежуточный этап и что в ближайшем будущем нам будет необходимо договориться о приоритетах работы нашего правительства, где мы не будем затрагивать темы, которые вызывают раздор и столкновения, а посветим себя вопросам экономического процветания и повышения уровня жизни граждан, борьбы против организованной преступности и коррупции. Только сам факт, что мы собираемся в ближайшее время провести серьезную реформу черногорского правосудия — представляет революционную перемену в черногорском обществе, которую поприветствует всякий благонамеренный гражданин. Что касается внешней политики — повторю снова (а это было позицией нашей коалиции): мы хотим наилучших отношений со всеми, и в регионе особенно с ближайшей братской Сербией, хотим наилучших отношений и с США, хотим вступить в Европейский союз, но и, разумеется, желаем самые лучшие из всех возможных отношения с Российской Федерацией. Причем не только на уровне деклараций, но и через различные экономические инициативы — как это делают и другие страны ЕС и даже США — сотрудничать и реализовать проекты, которые в интересах Черногории. Необходимо всем понимать, что Черногория — очень маленькая страна на Балканах, в которой населения — как в среднестатистическом городе в Сибири и мы в условиях этих геополитических вызовов обязаны проводить политику, которая будет в интересах всех граждан, чтобы мы не входили в столкновение ни с какими государствами: ни в регионе, а тем более —  ни на мировом уровне. И мы должны быть примером демократии и мирной передачи власти. 

На днях газета «Vijesti» писала, что митрополит Амфилохий на недавней встрече с лидерами большой коалиции «непрямо заявил, что, по его мнению, лидерам Демократического фронта не нужно быть частью правительства», а Вы «повысили тон и раскритиковали его за поддержку, которую он давал Мило Джукановичу». Что произошло на самом деле?

Все, кто знакомы с историей Черногории — знают, что черногорские митрополиты в прошлом играли значительную роль в общественной жизни, и мы как верующие, и как политики — делали все, чтобы предотвратить принятие позорного закона «О свободе вероисповедания». Мы всегда с радостью и большим вниманием слушаем советы и предложения нашего митрополита. Однако наш митрополит Амфилохий никогда себе не позволял в приказном порядке или другим образом определять политические процессы в Черногории. Мы часто общаемся — и не только на политические темы, но и на культурные, и на исторические, и на общественные — и у нас отличающиеся взгляды на определенные вещи. Правдой является то, что у нас была беседа с митрополитом Амфилохием, но он никогда не заявлял, что его позиция — чтобы лидеры Демократического Фронта не входили в будущее правительство. Мы говорили о необходимости Черногории вернуться к самой себе, говорили и о прошлом, у меня действительно другие взгляды на определенные сегменты черногорской истории касательно митрополита — и он это знает давно, а наши разговоры всегда проходят в атмосфере и взаимопонимания, и конструктивной дискуссии. Было бы очень странно, если бы мы все думали одинаково.

[1] Согласно независимому социологическому исследованию, проведенному сразу после введения санкций осенью 2016-го года.

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