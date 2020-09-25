Кардиолог рассказала, какие продукты влияют на здоровье сердца

Для поддержания здоровья сердца необходимо включать в свой рацион продукты богатые белком, орехи и свежие овощи, рассказала Агентству городских новостей «Москва» врач-кардиолог ГКБ имени Боткина департамента здравоохранения столицы Наталия Ляхова. Особенно нужно тщательно подбирать рацион людям, которые уже имею сердечно-сосудистые заболевания.

Положительное влияние на работу сердца оказывает куриная грудка, индейка и орехи. Также полезна жирная рыба и зеленые овощи – брокколи, перец, зеленый салат. Не стоит игнорировать муку грубого помола, хлеб из нее, цельные злаки и пшеничную муку.

Для сердца противопоказаны жирные и жареные блюда, копченое мясо, колбасы, чрезмерно соленые продукты. Также не рекомендуется есть фастфуд и все снэки, чипсы. Из напитков самыми вредными для сердца являются газированные.

Для людей, которые страдают заболевания сердца, все молочные продукты «желательно выбирать обезжиренные или с минимальным содержанием животных жиров», добавила медик.

Ранее врач рассказала, что для сердца опасным является сахар, содержащийся в сладостях, хлебобулочных изделиях и многих других продуктах, имеющих высокий гликемический индекс.