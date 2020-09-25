Коронакризис тормозит мусорную реформу

Осень приносит тревожные вести с рынка утилизации мусора. Десятки операторов испытывают проблемы и угрожают приостановить работу. Очаги кризиса сосредоточены на Кавказе, в Поволжье и Среднем Урале. Хронически не платит население, снизил платежи бизнес. А отходов в условиях карантина становится только больше. У половины операторов из примерно двухсот по стране есть кассовые разрывы, растут кредиторская и дебиторская задолженность. Вывозить мусор для них просто не рентабельно. А ведь это самый нижний и освоенный этап «мусорной реформы», которая идёт уже почти два года. На верхних этажах — сортировки и переработки — пауза ещё более напряжённая. Эти сектора хронически недоинвестированы. Там заметна активность разве что госкорпораций, а бизнес попроще опасается вкладывать «длинные» деньги. Отрасль требует поддержки, тем более что амбициозные задачи по Нацпроектам никто не отменял.

Пока без позитива

Надо сказать, что национальные ориентиры становятся ещё более жёсткими. Совсем недавно Владимир Путин обновил государственные приоритеты: президент подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года. Этот документ приходит на смену так называемым «майским указам» 2018 года — их основные целевые ориентиры продлены ещё на 6 лет. Из-за кризиса и непростой международной обстановки, вероятно. Одновременно были усилены и количественные ожидания результата. Из девяти приоритетов национального развития осталось пять: 1) сохранение населения, здоровье и благополучие людей, 2) самореализация и развития талантов, 3) комфортная и безопасная среда для жизни; 4) достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; 5) цифровая трансформация.

Контекст нацпроекта «Экология» и его часть, посвящённая мусорной реформе, попали в третий пункт — комфортная и безопасная среда. Многое осталось по-старому, но есть и свежие цели. Например, решено к 2030 году создать полный цикл системы обращения с твердыми коммунальными отходами, добиться 100% сортировки (раньше было 60%) и снижение в два раза объёма мусора, который закапывается на полигонах. Также в два раза поручено снизить выбросы опасных загрязняющих веществ. И полностью ликвидировать «наиболее опасные объекты накопленного вреда окружающей среде, и обеспечить экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое».

Российский экологический оператор тут же ответил, что все цели и задачи будут исполнены. И кстати заявлено, что уже к 2024 году будут построены мощности для сортировки не менее 80% отходов. Также за минувший год мы узнали о серьёзных инвестициях подразделений «Ростеха» в заводы по сжиганию мусора. Не самое «зелёное» решение проблемы с отходами, зато быстрое и эффективное. А главное — здесь есть результат. Дочка «Ростеха» компания РТ-Инвест уже строит пять мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Казани. И построит ещё 25 в рамках консорциума с ВЭБом и «Росатомом». Сумма сделки — 600 млрд рублей. Треть даёт банк. Здесь помогли коррективы, которые в отрасль внес принятый в конце 2019 года Госдумой закон — теперь сжигание мусора приравнивается к утилизации, а значит, этот параметр соответствует целям нацпроекта «Экология». Поэтому у затеи Ростеха есть полноценная поддержка государства.

Но что ещё есть позитивного в 2020-ом на «мусорном рынке»?

Пожалуй, пока мы видим торможение, а не развитие. Как упомянуто выше, проблемы у многих «мусорных» операторов: коронакризис и экономические неурядицы привели к падению сбора платежей. А с ними и раньше было не всё гладко. В секторе сортировки и переработки внушительный ряд проектов застыл на старте инвестиционного цикла, когда нужно закладывать новые производственные площадки и планировать долгосрочные сделки. Во-первых, тут участвуют средства крупных сетевых игроков, которые уже вовсю работают со сбором мусора, — у них проблемы с платежами и тарифами. Треть вложений в новую инфраструктуру, кстати, приходится на региональных операторов, которые ищут партнёров в виде строительных организаций и сторонних инвесторов. Во-вторых, валютный скачок отразился на планах закупки иностранного оборудования. Да и наше собирается с использованием зарубежных комплектующих. В-третьих, капитал в целом пострадал в минувший период и сомневается в эффективности больших инвестиций.

И все же речь скорее идёт о ситуативной заминке, нежели чем о глубоком кризисе. Цели и ориентиры четко прописаны в Нацпроекте, к ним обязательно будет стремиться государство и тянуть за собой участников рынка. Через 10 лет никто не скажет: мол, извините, не получилось. Будут деньги, господдержка, проекты. Есть возможность занять место на растущем рынке.

Нужна поддержка

За год в России образуется около 70-80 млн тонн бытовых отходов. Перерабатывается всего 5—7%, остальное идёт на полигоны. Промышленных отходов — в 10 раз больше. По-прежнему экологический кризис где-то рядом, хотя гигантская территория страны позволяет его оттянуть. Но социально-экологические взрывы то в Шиесе, то на Урале, то в Башкирии говорят о том, что проблема перезрела. В масштабах страны нужна комплексная система раздельного сбора мусора. И пока нет ощущения, что мы понимаем, как её выстроить: в Нацпроекте, скорее, изложены отдельные её части. С другой стороны, требуется время, чтобы нарастить мощности там, где их никогда не было. Без качественных сортировки и переработки бесполезны усилия по раздельному сбору и локальные проекты утилизации отходов. Нужна инфраструктура.

При стоимости реформы в 300 млрд рублей только 100 из них планируется привлечь из федерального бюджета. То есть основную работу предполагается сделать усилиями частников. Уже очевидно, что лучшее решение — это концессии. В России заключены на начало года 18 концессионных соглашений на строительство объектов «мусорной» инфраструктуры на общую сумму 23 млрд руб. Для успешной реализации национальных проектов требуется масштабировать эти цифры.

Уже действуют меры поддержки инвесторов на объекты инфраструктуры в сфере ТКО, в частности, финансирование проектов предусмотрено в форме участия в уставных капиталах инвесторов и предоставления поручительства по кредитам, займам и другим обязательствам инвесторов. Это действительно важная поддержка отрасли.

Нужно приветствовать и законотворческие усилия в этой сфере. Недавно Минэкономразвития предложило ряд инициатив в законы о концессиях и государственно-частном партнерстве. Например, власти хотят законодательно закрепить гарантии со стороны регионов. Для этого появится понятие капитального гранта (то, что государство платит инвестору) — 75% расходов на создание или реконструкцию объекта. И плата концедента (то, что инвестору возмещается впоследствии из бюджета). Это сократит вопросы силовиков, которые иногда рассматривали объекты ГЧП как госзакупки и подозревали мошенничество.

Также есть возможность закрепить минимальную гарантированную доходность инвестора, что придаст уверенность на длинных временных отрезках. И ещё пункт о «режиме особых обстоятельствах», которые могут потребовать непредвиденные дополнительные расходы. Пункт с одной стороны спорный, как бы сказали некоторые «потенциально коррупционный». Но реальность такова, что разрыв в сметах возникает регулярно, и спровоцирован часто бюрократическими проволочками, не говоря об экономической конъюнктуре.

Рынок ждет поддержки и позитивных сигналов от государства. Среди возможных вариантов помощи: льготные механизмы в рамках ГЧП; повышение гарантий перед банками; упрощение бюрократических процедур. Совсем недавно ППК «РЭО» попросила правительство субсидировать региональных операторов в десяти субъектах РФ, которые начали испытывать особенные проблемы в связи с неплатежами. Возможно, нужно к этому вопросу подойти системно. Не стоит полагаться исключительно на госкорпорации. На рынке достаточно игроков, которые способны внести свою долю средств и компетенций в вопросы глубокой переработки отходов. Им, как обычно, всего-то и нужно: понятные правила игры, внятное регулирование и честная конкуренция.