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Курс доллара: рублю определили новый коридор

Москва, 25.09.2020
#Курсы валют
  • Курс доллара: рублю определили новый коридор

Сергей Коньков/ТАСС

Вечером в четверг рубль восстановил свои позиции к доллару и евро, благодаря улучшению ситуации на внешних рынках. По данным на 21:09 мск на Мосбирже курс доллара составлял 76,993 руб., что 0,12% меньше чем было при закрытии основной торговой сессии в среду. Почти удалось нацвалюте восстановить статус-кво и в паре с евро – в это же время курс единой валюты ЕС составлял 89,92, (-0,02%).

При этом в первой половине вчерашнего дня рубль стремительно падал вниз, продолжая тренд этой недели на ослабление к основным резервным мировым валютам. К полудню курс доллара составлял 77,35 руб., прибавив 0,4%. При этом в моменте он торговался по 77,38 руб., чего не случалось с 22 апреля. Заметно проседал рубль и к евро (-0,3%), преодолевая на пике отметку в 90,00.

Но к вечеру рубль развернулся к основным резервным мировым валютам, благодаря значительному улучшение ситуации на внешних рынках, а также увеличению спроса на ликвидность в российской валюте в рамках подготовки компаний-экспортеров к основным налоговым выплатам этого месяца.

Напомним, на сегодня в РФ приходится пик налогового периода за сентябрь – в российский бюджет должны быть перечислены НДС, акцизы и НДПИ. А с учётом налога на прибыль (на следующей неделе) казна в целом пополнится на 1 трлн руб.

Алексей Капитанов из Инбанка подчеркнул, что вчерашний день выдался для российской валюты очень сложным и неоднозначным. Почти всю торговую сессию рубль ослаблялся по отношению к доллару и евро, реагируя на негатив, который наблюдался на всех глобальных торговых площадках.

«Был момент, когда пара доллар-рубль уверенно закрепилась выше 77,00 руб., а паралевро-рубль рухнула к 90,00. Против курса нацвалюты выступало слишком много негативных факторов. Это растущее напряжение из-за второй волны коронавируса, которая накрывает мир и приведёт к новым ограничениям в экономиках почти всех стран. Ещё одним триггером, который тянул рубль вниз являются события в Белоруссии. Не стоит забывать и возможной остановке в строительстве «Северного потока – 2» из-за болезни Алексея Навального», – пояснил эксперт.

При этом к вечеру, как напомнил он, рублю удалось отыграть почти все свои потери первой половины дня. Однако, Капитанов полагает, что всё это временно.

«Налоговый период завершится и рубль вновь может развернутся в обеих валютных парах. Тем более, по мере приближения к выборам президента США и роста неопределенности риск не будет пользоваться популярностью у глобальных инвесторов, что естественно отрицательно скажется на курсе национальной валюты», – резюмировал эксперт.

Андрей Кочетков из «Открытие Брокер» считает, что рубль крайне перепродан. Но каких-то явных сигналов на серьёзный разворот, по его мнению, пока всё-таки нет.

«Мы уже долго говорим о том, что фундаментально рубль слишком перепродан. Поэтому он обладает солидным потенциалом к укреплению. Следует отметить, что интерес к ОФЗ вернулся, а реальная доходность остаётся положительной. Кроме того, международные резервы превышают внешний долг РФ, а дефицит бюджета России значительно ниже, чем у многих стран, как Старого Света, так и Северной Америки», – заявил он.

При этом он также отметил, что это вполне оптимистическая картина дополняется технической перепроданностью.

«Однако, несмотря на сегодняшних отскок, именно в техническом плане пока нет каких-либо значимых сигналов на более серьёзный разворот рубля. Дело в том, что фундаментальные свойства российской валюты гасятся негативным моментом. Поэтому говорить о более уверенном развороте можно будет лишь после существенных технических или информационных сигналов», – пояснил Кочетков.

Между тем, аналитики Росбанка предположили, что так как ситуация в Белоруссии постепенно переходит в стадию консервации, а Запад немного смягчил свои санкционные угрозы из-за «отравления Навального», то в перспективе ближайших недель можно ожидать скорое возвращение рубля в коридор 75,00-76,00. 

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