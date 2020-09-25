Лукашенко предложил построить совместный с Россией порт

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил во время встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, о том, что Минск готов рассмотреть возможность строительства морского терминала в Ленинградской области. На строительство глава Белоруссии предлагает направить средства, которые были сэкономлены из российского кредита, выделенного на возведение БелАЭС.

«Когда я встречался с президентом России, мы очень много обсуждали поставки товаров из Белоруссии через порты Ленинградской области. Я сказал, что мы можем с ленинградцами скооперироваться и построить там свой причал, свой порт», - прокомментировал президент. Лукашенко отметил, что подал идею о финансовой стороне строительства – «вложить все, что было сэкономлено на строительстве АЭС». Путин «загорелся этим вопросом», подчеркнул глава республики.

«Готовы вложить в порт, взять кредит из сэкономленного и вложить в строительство терминала там. Мы с вами можем реализовать совместный проект», - сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что в последнее время Минск много работает над изменением логистики по поставкам белорусских товаров и, в первую очередь, через порты Ленинградской области.

«Нам надо договориться во что бы то ни стало. Вопрос – железнодорожные тарифы и перевалка в портах», - подчеркнул Лукашенко.

Напомним, Александр Лукашенко 23 сентября официально в шестой раз вступил в должность главы республики Беларусь. Законность выборов не признает ряд стран, в том числе, соседи –страны Прибалтики и Польша, которые обвинили руководство республики в проведении тайной инаугурации.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил критикам в Европе и за океаном, которые обвинили его в тайном проведении инаугурации. По его словам на торжество было приглашено в общей сложности около 2 тысяч человек, включая военных, так, что сохранить церемонию в тайне было практически не возможно.