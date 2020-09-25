МКБ открыл первое отделение mkb private bank в центре Санкт-Петербурга

Первый офис для обслуживания состоятельных клиентов mkb private bank открыли в центре Санкт-Петербурга, по адресу Невский проспект,22/24. Ранее private banking был представлен только в Москве.

«Клиентам в Санкт-Петербурге будут доступны абсолютно все финансовые и lifestyle-услуги. Наша главная цель - заявить о себе как о достойном игроке рынка private banking в новом регионе и заслужить репутацию надежного партнера», - сказал руководитель mkb private bank Юрий Бабин.

Офис находится в историческом здании - в середине XIX века в нем располагалось первое в России кафе «Доминик», которое пользовалось особой популярностью среди петербургской интеллигенции.