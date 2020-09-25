МКБ разместит рекордный объем «зеленых» облигаций РЖД

Московский кредитный банк (МКБ) выступил организатором размещения первого в истории российского рынка выпуска бессрочных облигаций РЖД, которые соответствуют принципам зеленых облигаций ICMA. Объем составил 100 млрд рублей. Это рекорд среди рыночных размещений облигаций российских корпоративных эмитентов.

«Сделка является очередным рекордом как по объему, так и по структуре эмиссии. Предложенная инвесторам плавающая ставка с привязкой к доходности ОФЗ, а также наличие механизма компенсации купонных платежей делают эти облигации весьма привлекательными для российских и международных инвесторов, - отметил начальник управления рынков долгового капитала МКБ Степан Ермолкин.

Книга заявок была сформирована 24 сентября. По результатам бук-билдинга эмитент принял решение об определении спрэда к пятилетней G-кривой ОФЗ в размере 165 б.п., установив ставку первого купона в размере 7,25% годовых. По выпуску предусмотрены пятилетние колл-опционы, а также step up в размере 50 и 45 б.п. в случае неисполнения эмитентом первого и второго колл-опционов соответственно.

Размещение облигаций на Московской Бирже запланировано на 30 сентября. Помимо МКБ организаторами выпуска выступили: ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ, Россельхозбанк и Совкомбанк.