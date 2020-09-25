На Украине разбился военный самолет

В Харьковской области Украины 25 сентября в 20.45 упал и загорелся самолет АН-26. Самолет разбился при заходе на посадку во время учений. Кроме экипажа, на борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины. На место крушения находятся пожарные и спасатели. Телеграм-канал Харьков 1654 опубликовал фото и видео горящего на земле самолета – его фюзеляж полностью охвачен огнем.

По заявлению МВД Украины на борту находились 23 человека – 18 курсантов и пять членов экипажа. Погибли 18 человек, а двое госпитализированы в тяжелом состоянии.