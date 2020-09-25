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Названы самые вредные продукты для завтрака

Москва, 25.09.2020

Инна Кононенко – известный врач-диетолог, нутрициолог и кандидат медицинских наук – назвала самые вредные продуктах для завтрака. В интервью 5-tv.ru она рассказала, от каких продуктов лучше отказаться во время утреннего приема пищи.

Удивительно, но в этот список попали блюда, которые многие россияне считают полезными. При этом, они ещё и очень популярны. Так, одним из вредных являются каши быстрого приготовления.

Как пояснила диетолог, они не только быстро готовятся, но также стремительно повышают уровень глюкозы в крови. Во-первых, этот прямой путь к такому опасному недугу, как диабет. А во-вторых, чтобы снизить сахар в крови организм выделят гормон инсулин. В итоге человек быстро чувствует голод.

На втором месте топ-5 самых вредных продуктов для завтрака расположились мюсли, залитые молоком или соком. Замыкает тройку «лидеров» излюбленное лакомство детей – хлопья.

Кроме того, в этот е список вошли свежевыжатые соки (фреши) и смузи. Как пояснила врач-диетолог, фрукты в таких напитках содержат большое количество простых сахаров (глюкозы и фруктозы). Фруктоза в свою очередь переносится в печень, где превращается печеночный жиро. А уже это приводит к набору лишнего веса.

Также, по словам Кононенко, из завтра надо исключить бутерброды и тосты с джемом или нутеллой.

Ранее сообщалось, что диетолог назвала идеальный продукт для похудания. По словам специалиста управления здоровьем университета им. Сеченова Натальи Пугачёвой, листья зелёного салата являются идеальным продуктом для желающих сбросить вес. В день медик советует съедать до 300 граммов овощей.

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