Пакистанец арестован за нападение на прохожих в Париже

Французская полиция задержала 18-летнего выходца из Пакистана за нападение с ножом на людей около бывшего здания редакции журнала Charlie Hebdo. В результате нападения двое французских журналистов из информационного агентства Premieres Lignes получили ранения.

Ранее в Париже начался суд над 14 обвиняемыми нападении на редакцию сатирического еженедельника Charlie Hebdo. и на кошерный магазин на востоке Парижа в 2015 году. В результате серии терактов погибло 16 человек и 20 получили ранения. Главные участники нападения на редакцию Charlie Hebdo – братья Саид и Шериф Куаши – были уничтожены полицией еще в 2015 году. Еще часть активных помощников террористов, по мнению французских правоохранителей, успела уехать в Сирию.

Перед началом судебного заседания редакция Charlie Hebdo снова опубликовала карикатуры на пророка Мухаммеда, которые спровоцировали теракт в 2015 году.