Путин предложил США перезагрузить отношения в сфере информационных технологий

Глава РФ Владимир Путин предложил Соединённым Штатам Америки перезагрузить российско-американские отношения в сфере информационно-коммуникационных технологий. В частности, предлагается обменяться взаимными гарантиями невмешательства в выборы, в том числе с использованием таких технологий.

Соответствующие предложения содержатся в заявлении российского лидера о комплексной программе мер по восстановлению сотрудничества между РФ и США в сфере международной информационной безопасности, которое опубликовано на официальном сайте Кремля.

В документе содержится призыв к Вашингтону провести диалогу по вопросам международной информационной безопасности. Помимо этого, Путин предлагает США и всем другим заинтересованным государствам заключить глобальную договоренность о принятии политического обязательства о ненанесении первыми удара с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Кроме того, в заявление содержатся предложения Москвы к Вашингтону заключить соглашения о предотвращении инцидентов в информационном пространстве, восстановить полномасштабный двусторонний регулярный межведомственный диалог по ключевым вопросам обеспечения международной информационной безопасности, а также поддерживать непрерывную работу каналов связи между компетентными ведомствами США и РФ по линии центров по уменьшению ядерной угрозы.