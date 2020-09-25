Разработчик «Новичка» раскрыл задачи, поставленные при работе над данным химоружием

Как рассказал агентству РИА «Новости» разработчик «Новичка» Леонид Ринк, эффективность действия этой боевой отравляющей системы сравнима с применением ядерной бомбы.

«Эффективность "Новичка" была сильно сравнима с атомным оружием такого же объема или веса», - рассказал Ринк. Он пояснил, при схожих последствиях применения, «Новичок» гораздо дешевле и при его применении сохраняется вся материальная часть противника, которую останется только «помыть и далее применять в своих целях».

При работе над данной отравляющей системой перед разработчиками ставилась две главные задачи: создать максимально эффективное и короткоживущее химоружие, чтобы не подвергать опасности наступающие следом части советской армии, добавил Ринк.

По его словам с поставленной задачей группа разработчиков справилась, войска могли спокойно войти на территорию, на которой применялся «Новичок», пройти ее и «заниматься следующими делами».