Фондовый рынок не сорвался в пике

Уныние и уверенность

На мировых финансовых рынках превалируют негативные настроения, что отразилось и на российских торговых площадках. По итогам торгов 24 сентября 2020 года индекс Мосбиржи уменьшился на 0,12%, до 2912,76 пункта, а РТС — на 0,57%, до 1188,98 пункта.

Но снижение наблюдается уже не первый день. В течение недели, предшествующей среде, 23 сентября, общий отток капитала из инвестирующих в Россию ETF оказался максимальным с середины мая — 44 млн долларов.

Негатив наблюдается по целому ряду направлений: от настроений на внешних рынках до нефтяного сегмента. «Неопределенность сразу в нескольких плоскостях препятствует росту фондовых активов. Это и опасения второй волны пандемии, и тлеющая геополитическая напряженность по линии США-КНР, и отсутствие компромисса в американском конгрессе по вопросу нового пакета стимулирующих мер», — передает ТАСС слова инвестиционного стратега «БКС Премьер» Александра Бахтина.

При этом интерес инвесторов падает к emerging markets в целом: индекс MSCI World, отражающий капитализацию глобальных акций, «едет» вниз пять дней из последних шести и оказался на двухмесячном дне, что отмечает Finanz.

Падение рынков обусловлено динамикой долларовой денежной массы, которая с июля остановила рост, пишут аналитики Райффайзенбанка. Хотя ФРС продолжает выкупать активы со скоростью 120 млрд долларов в месяц, эти операции компенсируются изъятиями ликвидности по другим статьям.

Интерес иностранцев в России оказался подавленным еще до серьёзных признаков разрастания второй волны коронавируса, отмечает управляющий партнер EXANTE Алексей Кириенко. Против российского рынка сыграл ряд политических факторов. Практически на одно время пришлись беспокойства вокруг Белоруссии и отравление Навального, и они резко повысили шансы скорого введения антироссийских санкций. За последнее время эти страхи несколько поутихли, поскольку в Европе предпочли не рубить с плеча относительно дела Навального. Кроме того, и реакция по Белоруссии пока выглядит чуть менее резкой, чем изначально предполагалось.

Отдельно инвесторы беспокоятся относительно стабильности российского рынка из-за событий с турецкой лирой, продолжает эксперт. Устойчивое давление на одну из валют развивающихся стран рано или поздно перерастает в общую настороженность для всего блока стран EM.

Впрочем, есть и определенный позитив в последние два дня, отмечает он. Центральный Банк Турции, похоже, всерьёз принялся защищать лиру. Накануне была повышена ключевая ставка, а сегодня дополнительно подняли ставку по свопам в лире. В результате лира прибавляет 2,5% за сутки, помогая рублю отступить от своих минимумов.

В пятницу торги на российском рынке акций начались смешанной динамикой цен blue chips на фоне подорожавшей нефти и разнополярной динамики индексов в Азии.

К 10:01 индекс Мосбиржи снизился на 0,2% и составил 2906,98 пункта, индекс РТС снизился на 0,03%, до 1188,62 пункта. Цены большинства «голубых фишек» на Московской бирже изменились в пределах 2,3%.

И как отмечет Алексей Кириенко, пара «доллар-рубль» сейчас торгуется у 76.77, что на 1% ниже пика четверга. Кроме того, вместе с возвращением в повестку дня пакета поддержки от законодателей США, несколько укрепляются надежды, что просадка рынков не выльется в полномасштабную распродажу. На фондовом рынке долларовый РТС прибавляет 0,1% на контрасте с падением индекса Мосбиржи на 0,4%, что объясняется скачком рубля на открытии торгов.

Плюнули на банки и пришли на рынок

Охлаждение интереса зарубежных инвесторов к акциям в последние характерно не только для российского рынка акций, но и для подавляющего большинства развитых и развивающихся стран, признает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. Так, по его словам, неудачи индекса Мосбиржи, теряющего с начала сентября 2,4%, выглядят менее серьезно в сравнении с ключевым индексом планеты — S&P 500 (-7,2%) и индекса MSCI emerging markets, теряющего 3,7%.

Причина текущей устойчивости, говорит эксперт, невзирая на рекордный отток средств нерезидентов за последние семь недель по индексу VanEck Vectors Russia ETF в 44 млн долларов, связана с притоком на рынок средств населения, разочарованного низкими ставками по депозитам – в топ-10 банках годовой показатель опустился до исторического минимума в 4,43%.

В НАУФОР ожидают в течение трех-пяти лет роста активов граждан на рынке ценных бумаг в 2,5 раза до 10 трлн руб., отмечает он.

Снижение оптимизма в сентябре обусловлено сезонными факторами — этот месяц в году исторически самый слабый, и пересмотром ожиданий в отношении дальнейшей траектории мировой экономики, продолжает Михаил Коган. Он также указывает, что рост числа инфицированных коронавирусом до новых рекордов совпал с разногласиями между в конгрессе США по поводу принятия нового пакета поддержки американской экономики мира и с паузой по расширению стимулов со стороны ФРС.

Ослабление аппетита к риску вызывает бегство в качество, которое все еще ассоциируется с американским долларом, резюмирует эксперт. Индекс доллара против корзины валют в сентябре растет на 2,5%, прервав падение четырех предыдущих месяцев.

Отголоски этих движений приходят и на внутренний валютный рынок, что проявляется в более быстром подъеме курса доллара по сравнению с курсом евро. Но несмотря на ужесточение риторики в отношениях с Западом, рубль сейчас торгуется в целом наравне с другими валютами стран с развивающейся экономикой после резкого ослабления, отмечает эксперт.

Котировки черного золота, считает Михаил Коган, способны в ближайшие недели возобновить понижение на фоне признаков замедления восстановления потребления, а также — возврата на рынок ливийской нефти. По этой причине говорить о развороте динамики нацвалюты пока не приходится.

Возврат покупателей на фондовые рынки также пока под вопросом, считает он. Ситуация может измениться в случае принятия Конгрессом США нового пакета стимулов, что может не состояться вплоть до президентских выборов 3 ноября, если конечно рынки не начнут отвесно падать.