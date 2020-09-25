Сбербанк меняет вывеску, директоров и платит рекордные дивиденды

«Сбер» для галочки

В пятницу, 25 сентября прошло годовое собрание акционеров Сбербанка, и это так же верно, как и раньше, хотя он теперь и называется «Сбер». Но усеченное имя — только вывеска (и новые вывески на его отделениях: смена бренда обойдется в 2,5 млрд рублей).

А юридические наименования Сбербанка и дочерних структур остались и останутся прежними. Разве что «дочки» и сревисы, это теперь экосистема.

«Для фирменного знака “Сбера” мы взяли самое главное от нашего банковского наследия. Галочку – символ нашей целеустремленности и ориентированности на пользу для человека. Круг – символ нашей сфокусированности на потребностях людей, создании комфорта и возможностей для них», – так презентовал новое графическое решение знака Герман Греф.

А зачем, кстати, все это? Аналитики видят в происходящих переменах рациональные зерна. Но не важнее ли быть просто настоящим банком, способным к активному кредитованию национального хозяйства? А уже бизнес стал бы продуцировать все эти сервисы, так что они были бы «экосистемой» не банка-небанка, а национальной экономики. Ее инновационной инфраструктурой.

Возможно, Герману Грефу еще и просто скучно. Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков довольно критически прокомментировав в Instagram презентацию «Сбера», добавил, что Грефу надо становиться премьер-министром. Но потом по просьбе Грефа удалил эти слова, сообщает проект VTimes.

Новый бренд и новые лица

И. как сообщает агентство «Прайм», акционеры Сбербанка на годовом собрании в пятницу одобрили выплату за 2019 год рекордных дивидендов в 422,4 миллиарда рублей (50% чистой прибыли по МСФО). Это на 17% больше прошлогодних дивидендов по сумме и на 6,5 процентных пунктов — по доле в прибыли (за 2018 год банк платил 43,5% чистой прибыли по МСФО).

Не лишне напомнить, что главным акционером «Сбера» является теперь правительство, а не полунезависимый от государства ЦБ. Сделку по приобретению у Банка России пакета акций Сбербанка Минфин закрыл в начале апреля. Теперь правительству принадлежит 52,32% обыкновенных акций, приобретенных за 2,139 триллиона рублей.

Но доля правительства в уставном капитале банка — 50% плюс одна акция. 43,75% в капитале крупнейшего российского госбанка принадлежит нерезидентам.

На размеры дивидендов, напоминает «Прайм», могла отразиться «в минус» пандемия. Но в августе банк подтвердил предложенную еще в марте выплату в 50% от чистой прибыли. В результате дивиденды составили 18,7 рубля на акцию.

Годовое собрание акционеров Сбербанка впервые прошло в форме заочного голосования, без совместного присутствия в месте проведения собрания. Акционеры начали голосовать по вопросам повестки дня с начала сентября, в пятницу, 25 числа банку подвел итог голосования.

В наблюдательный совет вместо представителей ЦБ включены вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минфина Антон Силуанов, его заместитель Владимир Колычев, а также президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук (в качестве независимого директора).

Также в набсовет Сбербанка вошли: глава Сбербанка Герман Греф, бывший председатель Банка России Сергей Игнатьев, помощник президента РФ Максим Орешкин, экс-премьер Финляндии Эско Ахо, независимый консультант по инвестициям Надя Уэллс, ректор «Сколтеха» Александр Кулешов, бывший первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян, основатель венчурного фонда ruNet Леонид Богуславский, зампред Сбербанка Белла Златкис и ректор МФТИ Николай Кудрявцев.

Небанковские новости

В целом важно понимать такую закономерность – банк крупный, и по этой части он достиг своего потолка, уверен главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Соответственно, для того чтобы генерировать дополнительные доходы необходимы новые инструменты. Заявленные инструменты в виде «СберМаркет», «СберКлауд», «СберАвто», «СберЗдоровье», «СберЛогистика», «СберФуд» это как раз и есть новые подходы для генерации дополнительной прибыли.

То, что компания решила не отказываться от высоких дивидендов в период пандемии, можно объяснить переходом крупной доли банка от ЦБ в пользу правительства РФ, подавляющая часть от них закономерно пойдет на нужны государства что в разгар пандемии вполне оправдано, добавляет аналитик.

Формирование из одного банка целой экосистемы «Сбер» в целом грамотное решение в условиях всеобщей цифровизации жизни и общественных взаимоотношений. Особенно это стало актуально в период пандемии, когда удаленное решение всех вопросов, связанных с платежами и иными коммуникациями, стало максимально востребовано, говорит Алексей Антонов.

«Сбер» ставит своей целью проникнуть в каждый пласт жизни россиян через многочисленные сервисы, считает аналитик, и в целом это вполне адекватная стратегия, ведь услугами банка на текущий момент в РФ пользуется порядка 45% жителей страны. То есть потенциал для роста огромный, другой вопрос, какой именно процент из этого числа пользователей сможет по достоинству оценить новые продукты и насколько эти продукты конкурентоспособны перед теми, кто уже присутствует на рынке? Например, когда Яндекс или Mail.ru Group запускали свои «умные колонки» они реализовывали затратные пиар компании на их продвижение.

Как будет продвигать такие услуги «Сбер», пока не ясно, поскольку, насколько понятно из презентации, высоких затрат на рекламу не предусматривается. Из этого можно сделать вывод, что часть задач по продвижению массы продуктов экосистемы «Сбер» ляжет на рядовой персонал, в задачах которого и так уже стоит достаточно много целей – продвижение допуслуг в виде страховых продуктов банка или предложение клиентам очередной кредитной карты.

Соответственно, указывает эксперт, необходимо, чтобы сервисы действительно пользовались спросом и получили высокую оценку пользователей, иначе весь лоск от презентации постепенно сойдет на нет и «Сбер» останется для большинства просто очень крупным банком, куда не страшно отнести деньги пусть даже под очень скудные проценты по депозиту.

Это круто!

Руководство Сбербанка, ну а ныне «Сбера», десятилетие назад и вполне осознанно выбрало путь отхода от тогда еще жутковатого имиджевого наследия чисто «совкового» неповоротливого банка-монстра, который раньше занимал свою огромную нишу только за счет размеров охвата в регионах и административного ресурса, а также благодаря устоявшимся привычкам многих поколений наших граждан, говорит шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв.

По его словам, совсем скоро рынок банковских услуг будет поделен уже при активнейшем участии не только поколения миллениалов, но затем и Generation Z, и впоследствии еще более юных и вступающих во взрослую жизнь поколений. Да и у людей постарше вокруг всё больше выбора иных вариантов банковского обслуживания в высококонкурентной среде. Нельзя же вечно выживать на зарплатниках и ЖКХ, но даже в этой сфере уже начался передел.

И, считает Пётр Пушкарёв, не стоит и не время так уж потешаться над действительно несколько визуально неуклюже проведенным ребрендингом и, пожалуй, слишком по-детски прорисованным новым логотипом. Хотя, наверное, для масштабного проекта стоило бы поискать и более замысловатый художественный дизайн, говорит он.

Но важнее, полагает аналитик, беспрецедентные для России вполне успешные усилия разработать банкомат с распознаванием лиц и голоса. И то, что к оплате за товары и услуги переводом с карты по номеру телефона первым большинство россиян приучил именно Сбербанк. И что на очереди?

Дело не столько в том, насколько все эти эффектные примочки вроде виртуальных помощников с «актёрскими задатками» будут востребованы людьми на практике, считает он. Но это призвано продемонстрировать самой широкой аудитории действительно редкий и выдающийся потенциал команды разработчиков, откуда потребитель логически должен сделать вывод о его «крутости», а значит и о повышенной безопасности, и об удобстве пользования различными услугами, которые будет продвигать расширяющаяся экосистема «Сбера».

Во всех этих имиджевых и технологических изменениях, уверен Пётр Пушкарёв, Сбербанк следует общемировой моде на многофункциональные виртуальные финансовые площадки с широчайшим спектром услуг.

Возвращаясь из «космоса» на Землю к виртуальному собранию акционеров и дивидендам, остается лишь добавить, говорит он, что вне зависимости от названия, Сбербанку или «Сберу» важно послать сейчас не только акционерам, но и всем заинтересованным наблюдателям и клиентам четкий сигнал, что финансово дела идут по-прежнему прекрасно, и что пандемия развитию банка не помеха.

Прибыль 7.78 доллара на акцию во втором квартале превысила средний экспертный прогноз 6.88 доллара, отмечает аналитик, и вероятно это достижение повторится в ноябре и по итогам третьего квартала. Выручка банка за апрель-июнь была на высоком уровне в 511,95 млрд, то есть примерно на уровне октября 2019, и прогнозы варьируются от 530 до 575 млрд на третий квартал.

Так что, уверен Пётр Пушкарёв, вполне логично смотрится в этом контексте и политика выплаты всё более высоких дивидендов, которые ещё в 2016 году составляли всего 6 руб. на акцию, способная сохранить повышенное внимание действующих акционеров, и привлечь в «Сбер» новых. А также создать дополнительный благоприятный имидж в глазах следящих за этими новостями крупных и корпоративных клиентов.